США передали Украине помощь для зоны ООС на сумму 25 млн долларов

От США в Украину прибыла помощь в сфере безопасности на общую сумму более 25 млн долларов для использования в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства США в Украине.

Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования для помощи украинским военным в зоне конфликта на Донбассе.

"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомству было заранее известно о визите заместителя Администрации российского президента Дмитрия Козака по направлению Донбасса в Берлин, а поэтому никаких беспокойств в связи с тем, что на переговорах не присутствовала украинская сторона, нет. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, визит российского куратора по Донбассу Дмитрия Козака в Берлин не несет никакой опасности для выполнения условий мирных договоренностей.

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