Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9614.37

ETH/USD

199.60

LTC/USD

43.15

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события США передали Украине помощь для зоны ООС на сумму 25 млн долларов
НОВОСТИ Все новости

США передали Украине помощь для зоны ООС на сумму 25 млн долларов

США передали Украине помощь в сфере безопасности

сегодня, 12:08
Автор:

• Таисия Ерохина

США передали Украине помощь для зоны ООС на сумму 25 млн долларов

От США в Украину прибыла помощь в сфере безопасности на общую сумму более 25 млн долларов для использования в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства США в Украине.

Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования для помощи украинским военным в зоне конфликта на Донбассе.

"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомству было заранее известно о визите заместителя Администрации российского президента Дмитрия Козака по направлению Донбасса в Берлин, а поэтому никаких беспокойств в связи с тем, что на переговорах не присутствовала украинская сторона, нет. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, визит российского куратора по Донбассу Дмитрия Козака в Берлин не несет никакой опасности для выполнения условий мирных договоренностей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/photos/pcb.10157954091116936/10157954076331936/?type=3&theater
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...