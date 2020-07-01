Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий – победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины". За него отдали свой голос 17,59% опрошенных на портале "Комментарии".

На протяжении двух месяцев каждый желающий мог на новой рейтинговой платформе портала "Комментарии" сделать свой выбор среди полсотни главных экспертов в сфере политики и экономики. Победу отпраздновал уроженец Киева, автор более десяти монографий, соавтор почти сотни исследований в сфере политологии, социологии, партологии, политической истории, теории информационного общества Алексей Голобуцкий.





Второе место с результатом 10,3% занял политический эксперт Андрей Глывка. Тройку призеров закрыл политический и экономический эксперт, частный предприниматель Валерий Клочок, набравший 9,73%.

Со всеми результатами голосования можно ознакомиться на нашей рейтинговой платформе "RATINGS:Сomments.UA".

Портал "Комментарии" благодарит всех, кто принимал участие в голосовании! Также мы приглашаем читателей принять участие в новом опросе нашей рейтинговой платформы на тему: "Антирейтинг олигархов: кто из них опасен для Украины больше всего".











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