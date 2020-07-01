Язык
BTC/USD
9140.98
ETH/USD
227.50
LTC/USD
41.46
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.38
Комментарии
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий – победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины". За него отдали свой голос 17,59% опрошенных на портале "Комментарии".
На протяжении двух месяцев каждый желающий мог на новой рейтинговой платформе портала "Комментарии" сделать свой выбор среди полсотни главных экспертов в сфере политики и экономики. Победу отпраздновал уроженец Киева, автор более десяти монографий, соавтор почти сотни исследований в сфере политологии, социологии, партологии, политической истории, теории информационного общества Алексей Голобуцкий.
Второе место с результатом 10,3% занял политический эксперт Андрей Глывка. Тройку призеров закрыл политический и экономический эксперт, частный предприниматель Валерий Клочок, набравший 9,73%.
Со всеми результатами голосования можно ознакомиться на нашей рейтинговой платформе "RATINGS:Сomments.UA".
Портал "Комментарии" благодарит всех, кто принимал участие в голосовании! Также мы приглашаем читателей принять участие в новом опросе нашей рейтинговой платформы на тему: "Антирейтинг олигархов: кто из них опасен для Украины больше всего".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости