Срываем маски: портал "Комментарии" презентует спецпроект о телеграм-каналах

Кто они, люди в масках? Фото: Комментарии

"Срываем маски" – именно такое название получил новый продукт портала "Комментарии", в рамках которого мы всесторонне будем освещать одно из самых резонансных явлений в современном украинском медипространстве – анонимные политические телеграм-каналы.

За весьма короткий период мессенджер Telegram стремительно ворвался в нишу средств массовой информации. Телеграм-каналы все увереннее подпирают традиционные медиа, имея ряд преимуществ. Во-первых, они оперативны, ведь оформить пост с каким-нибудь инсайдом для телеграм-канала – дело нескольких минут. Во-вторых, им проще находить путь к своим целевым аудиториям. Самый простой пример: запуск новостного сайта требует немало времени и ресурсов для роста трафика, в то время как телеграм-каналы раскручивают друг друга с помощью взаимной интеграции. В-третьих, они более дерзкие, ведь, не являясь официально СМИ, могут себе позволить публиковать любую информацию совершенно анонимно. Третий пункт, пожалуй, наиболее противоречивый и каждый сам для себя определяет – преимущество это или недостаток.

Анонимные политические телеграм-каналы в Украине на сегодняшний день стоят особняком. О них говорят много, в том числе на верхушке нашей власти, и это естественно, ведь каналы превратились в ретрансляторы планов, замыслов и скандальных подробностей из жизни руководителей нашей страны. Любой ведущий канал на сегодняшний день – кладезь инсайдерской информации и, что немало важно, зачастую информации правдивой.

Именно поэтому портал "Комментарии" решил внимательнее присмотреться к политическим телеграм-каналам и даже посвятить им целое направление в нашей работе. Мы будем освещать и анализировать инсайды, публикуемые авторитетными каналами, изучать их направленность, а также постараемся рассказать вам как можно больше о телеграм-каналах как о явлении. Ведь, согласитесь, всем интересно из уст самих владельцев узнать, кто и как "сливает" им информацию, понять их политические позиции и даже узнать, сколько же денег крутится в этой отрасли.

Мы не будем томить вас ожиданием и прямо сейчас презентуем первый материал в рамках спецпроекта "Срываем маски" – интервью с совладельцем телеграм-канала "Резидент". Наши журналисты расспросили анонимного героя, в чем феномен политических каналов, стоимость которых достигает миллионов долларов, кто "сливает" им инсайды из главных кабинетов государства, какие у них отношения с Банковой и многое другое.

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