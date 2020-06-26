Срываем маски: телеграм-канал Резидент – о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Немного истории. Впервые на полном серьёзе об анонимных телеграм-каналах в Украине заговорили лишь в прошлом году. Нашумевшими стали "сливы" переписок "Джокера" (одного из пионеров данного движения) с депутатами от "Слуги народа". "Жертвами" пранкера были Михаил Радуцкий, Богдан Яременко и нынешний кандидат в мэры Киева Николай Тищенко. Аноним представлялся генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и спрашивал о “внутренней кухне” партии. Как вы понимаете, слов особо никто не подбирал, что наверняка стало поводом для конфликтов в “Слуге народа”. Затем список пополнился бывшим заместителем министра транспорта и инфраструктуры Александрой Клитиной и даже мэром Киева Виталием Кличко. Неожиданно “Джокер” взял паузу на несколько месяцев, и вернулся в информационное поле лишь в феврале, опубликовав видео с экс-нардепом Максимом Микитасём, который хвастается связями на Банковой.

На данный момент большей популярностью и спросом у аудитории пользуются телеграм-каналы с инсайдами из политических кругов. Лидерами по числу подписчиков являются “Легитимный” (свыше 105 тысяч подписчиков на момент написания материала), “Темный рыцарь” (свыше 104 тысяч) и “Резидент” (65 тысяч). Именно с авторами последнего нам удалось пообщаться и услышать ответы на самые волнующие вопросы о работе каналов..

(Для понимания самого процесса данного интервью. Подготовка и беседа длилась более месяца с помощью электронной почты. По другим средствам связи, как вы догадались, получить информацию просто нереально из-за анонимности авторов телеграм-канала).

"Резидент" не входит в пул Офиса президента, что не нравится многим на Банковой"

– Давайте начнем издалека: откуда и при каких обстоятельствах возникла идея создать анонимный политический телеграм-канал?

– Мы решили создать "Резидент" летом прошлого года, наблюдая за ростом медийной платформы и работой некоторых каналов. Потом сравнили наш рынок с Россией, Беларусью, и оказалось, что украинские каналы сильно уступают в этой нише. Фактически у нас в стране на тот момент был только один политический канал – "Легитимный". Изучив опыт России, мы поняли, что за этим будущее через год-два, а значит, эта ниша свободна и стоит в неё входить. Сейчас политические телеграм-каналы в России стоят намного дороже некоторых изданий, что связано с разницей в восприятии информации и премиум-сегментом пользователей. Канал “Незыгарь” продали за 8 миллионов долларов, а ещё полтора года назад его купили за 700 тысяч.

– Сколько людей задействованы в работе над каналом? Это все знакомые между собой партнеры или есть нанятые работники?



– Задействовано три человека, все знакомы между собой, с разными политическими взглядами, но публикуют контент двое. Третий работает на государственной должности и только присылает нам драфты.



– Почему "Резидент"? Какие ещё варианты названия были?



– Названий было много, но решили заложить скрытый смысл. Данные, публикуемые на канале, собираются методами, близкими к разведке.



– Ваш телеграм-канал уже не раз “находил себе владельца”, если судить по публикациям в СМИ. Писали, что "Резидент" сотрудничает с Андреем Ермаком, потом всплывали имена Кирилла Тимошенко, да и всего пула Банковой. Так на кого же (или в чьих интересах) вы работаете?



– Сначала нас чётко относили к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Мы публиковали часть данных, которые знали всего несколько человек на Банковой. В частности, когда ставили на голосование в первом чтение законопроект о рынке земли. Или о звонке Зеленского Путину. Но позже мы начали публиковать очень много информации по апгрейду Минских соглашений, и полностью дали расклад, как видит этот процесс украинская сторона. Этими данными обладал только Андрей Ермак и близкий круг его окружения, но позже произошёл конфликт интересов, а мы перестали уделять этому треку столько внимания, чтобы не конфликтовать с действующим главой Офиса президента.

По Кириллу Тимошенко всё намного прозаичнее. Мы сотрудничали с его человеком, он “сливал” нам информацию, взамен мы публиковали необходимые для него данные. Сам Кирилл – очень жадный человек, и не создал ни одного канала (хотя обещал Зеленскому сделать свою сетку телеграм-каналов и сеть ботов для фейсбука). Он просто привык брать на аутсорсинг, вот почему он легко прошёл детектор лжи. Когда у него спрашивали, принадлежат ли ему телеграм-каналы, он ответил – нет. И это правда. Только в конце января – в начале февраля Тимошенко предложил концепцию новой войны с политическими телеграм-каналами, в ней он отдельное место уделил нам.





Вначале "Резиденту" "сливали" фейковую информацию, а позже целенаправленно подключали ЛОМов для дискредитации канала. Мы это запомнили, и в кампании #Справедливость уделили внимание его коррупционным связям с Герегой/"Эпицентром". Конечно, его не уволили (хоть Зеленский был разочарован в нем), но аппаратно он сильно “просел”.

Вообще мы работаем в интересах Зеленского, но не входим в пул Офиса президента, что очень не нравится многим на Банковой.

– Объясните, что значит "работать в интересах Зеленского" в вашем случае?



– Самое главное – выявить предателей в его окружении, которые работают на уничтожение рейтинга президента. Второе – вскрывать планы определённых центров влияния в нашей политике, которые используют манипуляции против власти для дискредитации Зеленского.

"Нам предлагали продать телеграм-канал за 320 тысяч долларов"

– Однажды вы упоминали, что для раскрутки канала заключили сделку с другим телеграм-каналом под названием “Легитимный” на 30 тысяч долларов. В чём её суть?



– Изучив рынок, мы поняли простой факт: есть один флагман и десяток хороших каналов. Для быстрого позиционирования мы решили договориться с "Легитимным" о комплексной рекламе, в которую входили взаимное продвижение, репосты и комментарии почти каждый день. Да, цена вопроса – 30 тысяч за три месяца. После мы продолжали сотрудничать, но уже на других условиях.



– Тридцатка “зелени” для большинства украинцев – очень внушительная сумма. Это было просто вложение для раскрутки или была надежда как-то в дальнейшем “отбить” эту сумму?



– Мы уже сегодня вспоминали удачный пример “Незыгаря”. Вы понимаете, что деньги, которые мы вложили, смешные. На данный момент со всей рекламой мы потратили 55 тысяч, из них 42-43 – это "Легитимный".



– Я вас правильно понимаю, что в планах есть желание продать "Резидент" и на этом хорошо заработать? В какую сумму вы бы сейчас оценили проект?



– На данный момент такой цели нет, но предложения поступали. Если зимой нам предлагали сумму 150-170 тыс. долларов, то уже в мае – 320 тысяч. Смотрите сами, насколько выросла цена за четыре месяца. Понятно, что до цен, которые сейчас в России, нам ещё года два. Но мы не торопимся, нам ещё нужно обойти "Легитимный".



– Какая главная мотивация работы канала? Альтруизм, поиски и тиражирование правды? Или же у вас есть также собственные политические мотивы?



– Давайте будем честными. Любой, кто занимается политикой, не может быть альтруистом, все это дешёвая манипуляция. Мы стараемся публиковать/вскрывать социальные технологии, которые знают единицы в Украине. Мы хотим, чтобы наш читатель понимал суть процессов, происходящих в стране, в обществе, а не верил лживым политикам-чиновникам. Самый главный мотив – создать универсальную медийную платформу, которая помогает людям самим определять правду, ложь, манипуляцию или "договорняк" в политике.



– Теперь давайте перейдём к работе самого канала. Многим из наших читателей интересно узнать, как до вас доходят инсайды. Распишите максимально подробно, насколько анонимность позволяет.



– Есть три группы инсайдов, которые нам доходят, и мы их публикуем.



Первый и самый надежный – наш человек в структуре власти. Но он периодически не может присылать нам драфты из-за работы и поиска "ведьмы" в Офисе президента.

Вторая группа источников – наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем. Они предоставляют инсайды, взамен мы публикуем необходимый им контент. По такой схеме мы работаем с рядом чиновников, политиков и политтехнологов. "Инфа" приходит на почту, а работа выстраивается месяцами. Очень много присылают фейков и заказухи, что требует дополнительной верификации.

Третий – самый простой. Это личное общение с политиками, чиновниками, журналистами и общественными деятелями. Информация чаще всего простая, но для наполнения канала иногда очень необходимая.

– Были ли предложения платных инсайдов на канале? Если да, то что вам предлагали, и была ли это явная “заказуха” против кого-то?



– Конечно, много предложений по нужным инсайдам и откровенной "заказухе". Мы сначала вообще всем отказывали, но посредник, который свёл нас с "Легитимным", предложил новую формулу сотрудничества. Отправляем всех к нему и публикуем иногда информацию, которая не противоречит каналу, а он взамен решает все наши вопросы с "Легитимным" и другими каналами. Плюс организовывает нам рекламу на других площадках. Уже после Нового года мы согласились на данный формат.



– Есть инсайды, которые “зашли” и вы ими действительно гордитесь?



– Да, есть, но некоторые из них в СМИ не попали, но они помогли позиционировать наш телеграм-канал. Ну и одно из любимых это, конечно, "соросята" (улыбается). Благодаря кампании в телеграм-каналах этот термин стали употреблять все политики/чиновники и даже президент. Ну и кампания #Справедливость, которая полностью сформировала информационную повестку в стране и получила большую поддержку в обществе.



"На разгневанные письма читателей стараемся отвечать корректно"

– Практически все ваши посты можно поделить на четыре группы: "отсебятина" о разных событиях в стране, инсайды, письма читателей и репосты. Насколько много писем от разгневанных на жизнь читателей вам приходит? Были ли письма, где пишут, что канал что-то делает не так?



– Писем приходит каждый день очень много. Люди видят в нас альтернативную медийную площадку, которую читают политики и чиновники, и где можно не только донести информацию, но и получить обратную связь. Иногда присылают разгневанные письма, мы стараемся отвечать корректно.



– Как вы выбираете, что репостить? Сугубо личный интерес?



– Репосты выбираем по-разному. Иногда просят телеграм-каналы, которые нам помогали в информационных кампаниях, иногда просит об этом посредник, который стыкует с "Легитимным" и другими каналами. А бывает просто интересная тема, которую мы считаем нужным "засветить".



– Продолжая тему репостов. Часто у вас на канале появляются посты блогера Анатолия Шария. Вы всецело разделяете его позиции по ключевым вопросам?



– У нас своя позиция по политическим процессам в Украине, но во многих информационных треках мы согласны с Шарием. Мы не указываем нашим читателям, за кого нужно голосовать или поддерживать. Считаем, неправильно даже на подсознательном уровне формировать такую позицию.





– Многие противники Шария закидывают ему аргумент, что тот, дескать, не имеет право давать оценку тем или иным событиям в Украине, находясь так далеко за её пределами. Согласны с этим утверждением?



– Честно, не согласны. Нашей стране все дают указания, как жить. К примеру, МВФ, США, ЕС, и ничего общего эти указания не имеют с улучшением жизни украинцев. Есть ещё наша диаспора, которая вообще знает, что лучше, а что нет. Притом, что они эмигрировали добровольно. А вот Анатолий в вынужденной эмиграции, потому что его преследуют, причём очевидно, что по надуманному поводу. Из истории мы знаем про сотни политических эмигрантов, которые продолжали или продолжают бороться за свой народ.



– То есть, Шарий – один из них?



– Шарий смог создать политическую партию с горизонтальными связями в областях намного лучше, чем правящая сила. Мы считаем, что его можно сравнивать с политическими эмигрантами, которые продолжают отстаивать свои принципы даже из-за границы.



"Любой серьёзный политический телеграм-канал рискует своим имиджем, когда публикует откровенный фейк"

– Есть ли у политических телеграм-каналов свои “темники”?



– Может, у кого и есть. Мы пишем то, что думаем.



– Почему большинство телеграм-каналов пропускают деятельность оппозиционных пророссийских партий? У них нет своих зашкваров? Или на это есть иные причины?



– Мы пару недель назад писали про зашквар "ОПЗЖ" в Николаеве, а если вбить имя Медведчука у нас в "поиске", то большинство контента будет явно не в его пользу. Можно посмотреть публикации про Игоря Райнина, когда его назначили главой Харьковской "ОПЗЖ", мы писали, что это – "дно". Да и чего им много уделять времени, если они реально мало на что влияют? Но перед местными выборами, обещаем, мы просканируем всех кандидатов от “ОПЗЖ” и дадим им объективную оценку.



– Однажды Зеленский следующим образом высказался о телеграм-каналах: "в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок". Стоит заметить, что доля правды в его словах есть – публикации зачастую содержат ошибки и опечатки. Почему современные соцсети так легкомысленно относятся к грамотности, вас ведь читают сотни тысяч?



– Это правда, вопрос не стоит в вычитке контента из-за того, что допуск имеют один-два человека. Опечатки – стандартный бич всех политических телеграм-каналов из-за того, что чаще всего пишут информацию на телефоне и очень быстро, чтобы не попасть в объектив камер. Вы должны понимать, что в СБУ создана специальная группа, которая должна найти бенефициаров всех политических телеграм-каналов. Мы больше уделяем внимания смыслам и достоверности, чем деталям с ошибками. Хотя этот вопрос тоже нужно решать.



– Что в вашем понимании "журналист" и "журналистика"? Вы считаете себя журналистами?



– Мы же знаем, что современная журналистика сильно сегментирована и у неё много направлений. Телеграм, как и фейсбук с ютубом или блогерство – это определенные ниши журналистики.



– В Украине, по крайней мере юридически, официальные СМИ несут ответственность за публикуемые материалы. Считаете ли вы справедливым то, что любой телеграм-канал с потенциальной аудиторией на уровне вполне увесистого СМИ может опубликовать ложную информацию, оклеветать кого-то, но в итоге не понести никакой ответственности?



– Это сложный вопрос. Наш канал первым выступил против законопроекта о медиа, когда о его сути еще не знали журналисты. Можно привести пример: сколько резонансных исков подано за 2019 год на СМИ? Меньше сотни, а порой "заказуха" публикуется такая, что многим телеграм-каналам не снилась. Любой серьёзный политический канал рискует своим имиджем, когда публикует откровенный фейк, что может привести к утрате доверия у читателей, а это намного хуже, чем иск в суд.



Анонимные политические телеграм-каналы: верить им или нет?

Здесь мы оставляем выбор каждому из наших читателей. В любой ситуации важно критически подходить к любой информации, и в этом плане у телеграм-каналов есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, свободный стиль повествования, иногда даже с употреблением “крепких” слов. Капризный пользователей времён Интернета уже явно устал от канцелярской речи и сухой подачи новостей. Да и тема сенсаций, постоянного недоверия к власти всегда вызывала у аудитории повышенный интерес. С другой стороны, никто до конца не знает, что правда из опубликованного, а что – нет. Ответить на этот вопрос может лишь время.

Недавно портал “Комментарии” в собственном телеграм-канале провёл опрос среди подписчиков, чтобы узнать, как они относятся к информации, опубликованной анонимно.





Как видим, почти половина пользователей придерживается мнения “Доверяй, но проверяй”. Другую половину сформировали те, кто практически поровну высказывают своё недоверие или поддержку таким источникам, и лишь малая часть нашей аудитории не знает о существовании анонимных политических телеграм-каналов.. Таковы цифры на сегодняшний день.



Наверное, всем известна фраза, которую приписывают Гиппократу: “Мы то, что мы едим”. Духовной пищи это также касается. Будьте внимательны во время потребления информации.



Ранее “Комментарии” пообщались с известным украинским пранкером Евгением Вольновым, который рассказал о работе сайта “Миротворец”, своём отношении к “Джокеру” и о результатах своего скандального розыгрыша после пожара в российском торговом центре “Зимняя вишня”.

Також нагадаємо, що ми запустили спецпроект "Зриваємо маски", в рамках якого всебічно будемо висвітлювати одне з найбільш резонансних явищ в сучасному українському медіапросторі – анонімні політичні телеграм-канали.



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