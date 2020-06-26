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Срываем маски: телеграм-канал Резидент – о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского

В рамках нового спецпроекта "Срываем маски" журналисты "Комментариев" пообщались с совладельцем популярного телеграм-канала "Резидент". В чем феномен анонимных политических каналов, стоимость которых достигает миллионов долларов, почему телеграм-каналы не могут себе позволить публиковать фейки и кто "сливает" им инсайды из главных кабинетов государства. Об этом и многом другом – в нашем эксклюзивном интервью

сегодня, 14:15
Автор:

Владимир Лавский
Срываем маски: телеграм-канал Резидент – о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Немного истории. Впервые на полном серьёзе об анонимных телеграм-каналах в Украине заговорили лишь в прошлом году. Нашумевшими стали "сливы" переписок "Джокера" (одного из пионеров данного движения) с депутатами от "Слуги народа". "Жертвами" пранкера были Михаил Радуцкий, Богдан Яременко и нынешний кандидат в мэры Киева Николай Тищенко. Аноним представлялся генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и спрашивал о “внутренней кухне” партии. Как вы понимаете, слов особо никто не подбирал, что наверняка стало поводом для конфликтов в “Слуге народа”. Затем список пополнился бывшим заместителем министра транспорта и инфраструктуры Александрой Клитиной и даже мэром Киева Виталием Кличко. Неожиданно “Джокер” взял паузу на несколько месяцев, и вернулся в информационное поле лишь в феврале, опубликовав видео с экс-нардепом Максимом Микитасём, который хвастается связями на Банковой.  

На данный момент большей популярностью и спросом у аудитории пользуются телеграм-каналы с инсайдами из политических кругов. Лидерами по числу подписчиков являются “Легитимный” (свыше 105 тысяч подписчиков на момент написания материала), “Темный рыцарь” (свыше 104 тысяч) и “Резидент” (65 тысяч). Именно с авторами последнего нам удалось пообщаться и услышать ответы на самые волнующие вопросы о  работе каналов.. 

(Для понимания самого процесса данного интервью. Подготовка и беседа длилась более месяца с помощью электронной почты. По другим средствам связи, как вы догадались, получить информацию просто нереально из-за анонимности авторов телеграм-канала).

"Резидент" не входит в пул Офиса президента, что не нравится многим на Банковой"

– Давайте начнем издалека: откуда и при каких обстоятельствах возникла идея создать анонимный политический телеграм-канал?

– Мы решили создать "Резидент" летом прошлого года, наблюдая за ростом медийной платформы и работой некоторых каналов. Потом сравнили наш рынок с Россией, Беларусью, и оказалось, что украинские каналы сильно уступают в этой нише. Фактически у нас в стране на тот момент был только один политический канал – "Легитимный". Изучив опыт России, мы поняли, что за этим будущее через год-два, а значит, эта ниша свободна и стоит в неё входить. Сейчас политические телеграм-каналы в России стоят намного дороже некоторых изданий, что связано с разницей в восприятии информации и премиум-сегментом пользователей. Канал “Незыгарь” продали за 8 миллионов долларов, а ещё полтора года назад его купили за 700 тысяч.

– Сколько людей задействованы в работе над каналом? Это все знакомые между собой партнеры или есть нанятые работники?

 Задействовано три человека, все знакомы между собой, с разными политическими взглядами, но публикуют контент двое. Третий работает на государственной должности и только присылает нам драфты.

– Почему "Резидент"? Какие ещё варианты названия были?

– Названий было много, но решили заложить скрытый смысл. Данные, публикуемые на канале, собираются методами, близкими к разведке.

– Ваш телеграм-канал уже не раз “находил себе владельца”, если судить по публикациям в СМИ. Писали, что "Резидент" сотрудничает с Андреем Ермаком, потом всплывали имена Кирилла Тимошенко, да и всего пула Банковой. Так на кого же (или в чьих интересах) вы работаете?

– Сначала нас чётко относили к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Мы публиковали часть данных, которые знали всего несколько человек на Банковой. В частности, когда ставили на голосование  в первом чтение законопроект о рынке земли. Или о звонке Зеленского Путину. Но позже мы начали публиковать очень много информации по апгрейду Минских соглашений, и полностью дали расклад, как видит этот процесс украинская сторона. Этими данными обладал только Андрей Ермак и близкий круг его окружения, но позже произошёл конфликт интересов, а мы перестали уделять этому треку столько внимания, чтобы не конфликтовать с действующим главой Офиса президента.

По Кириллу Тимошенко всё намного прозаичнее. Мы сотрудничали с его человеком, он “сливал” нам информацию, взамен мы публиковали необходимые для него данные. Сам Кирилл  очень жадный человек, и не создал ни одного канала (хотя обещал Зеленскому сделать свою сетку телеграм-каналов и сеть ботов для фейсбука). Он просто привык брать на аутсорсинг, вот почему он легко прошёл детектор лжи. Когда у него спрашивали, принадлежат ли ему телеграм-каналы, он ответил  нет. И это правда. Только в конце января  в начале февраля Тимошенко предложил концепцию новой войны с политическими телеграм-каналами, в ней он отдельное место уделил нам.

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Вначале "Резиденту" "сливали" фейковую информацию, а позже целенаправленно подключали ЛОМов для дискредитации канала. Мы это запомнили, и в кампании #Справедливость уделили внимание его коррупционным связям с Герегой/"Эпицентром". Конечно, его не уволили (хоть Зеленский был разочарован в нем), но аппаратно он сильно “просел”.

Вообще мы работаем в интересах Зеленского, но не входим в пул Офиса президента, что очень не нравится многим на Банковой.

 Объясните, что значит "работать в интересах Зеленского" в вашем случае?

 Самое главное – выявить предателей в его окружении, которые работают на уничтожение рейтинга президента. Второе – вскрывать планы определённых центров влияния в нашей политике, которые используют манипуляции против власти для дискредитации Зеленского.

"Нам предлагали продать телеграм-канал за 320 тысяч долларов"

 Однажды вы упоминали, что для раскрутки канала заключили сделку с другим телеграм-каналом под названием “Легитимный” на 30 тысяч долларов. В чём её суть?

 Изучив рынок, мы поняли простой факт: есть один флагман и десяток хороших каналов. Для быстрого позиционирования мы решили договориться с "Легитимным" о комплексной рекламе, в которую входили взаимное продвижение, репосты и комментарии почти каждый день. Да, цена вопроса  30 тысяч за три месяца. После мы продолжали сотрудничать, но уже на других условиях.

 Тридцатка “зелени” для большинства украинцев  очень внушительная сумма. Это было просто вложение для раскрутки или была надежда как-то в дальнейшем “отбить” эту сумму?

 Мы уже сегодня вспоминали удачный пример “Незыгаря”. Вы понимаете, что деньги, которые мы вложили, смешные. На данный момент со всей рекламой мы потратили 55 тысяч, из них 42-43  это "Легитимный".

 Я вас правильно понимаю, что в планах есть желание продать "Резидент" и на этом хорошо заработать? В какую сумму вы бы сейчас оценили проект?

 На данный момент такой цели нет, но предложения поступали. Если зимой нам предлагали сумму 150-170 тыс. долларов, то уже в мае – 320 тысяч. Смотрите сами, насколько выросла цена за четыре месяца. Понятно, что до цен, которые сейчас в России, нам ещё года два. Но мы не торопимся, нам ещё нужно обойти "Легитимный".

 Какая главная мотивация работы канала? Альтруизм, поиски и тиражирование правды? Или же у вас есть также собственные политические мотивы?

 Давайте будем честными. Любой, кто занимается политикой, не может быть альтруистом, все это дешёвая манипуляция. Мы стараемся публиковать/вскрывать социальные технологии, которые знают единицы в Украине. Мы хотим, чтобы наш читатель понимал суть процессов, происходящих в стране, в обществе, а не верил лживым политикам-чиновникам. Самый главный мотив  создать универсальную медийную платформу, которая помогает людям самим определять правду, ложь, манипуляцию или "договорняк" в политике.

 Теперь давайте перейдём к работе самого канала. Многим из наших читателей интересно узнать, как до вас доходят инсайды. Распишите максимально подробно, насколько анонимность позволяет.

 Есть три группы инсайдов, которые нам доходят, и мы их публикуем. 

Первый и самый надежный  наш человек в структуре власти. Но он  периодически не может присылать нам драфты из-за работы и поиска "ведьмы" в Офисе президента.

Вторая группа источников – наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем. Они предоставляют инсайды, взамен мы публикуем необходимый им контент. По такой схеме мы работаем с рядом чиновников, политиков и политтехнологов. "Инфа" приходит на почту, а работа выстраивается месяцами. Очень много присылают фейков и заказухи, что требует дополнительной верификации.

Третий – самый простой. Это личное общение с политиками, чиновниками, журналистами и общественными деятелями. Информация чаще всего простая, но для наполнения канала иногда очень необходимая.

 Были ли предложения платных инсайдов на канале? Если да, то что вам предлагали, и была ли это явная “заказуха” против кого-то?

 Конечно, много предложений по нужным инсайдам и откровенной "заказухе". Мы сначала вообще всем отказывали, но посредник, который свёл нас с "Легитимным", предложил новую формулу сотрудничества. Отправляем всех к нему и публикуем иногда информацию, которая не противоречит каналу, а он взамен решает все наши вопросы с "Легитимным" и другими каналами. Плюс организовывает нам рекламу на других площадках. Уже после Нового года мы согласились на данный формат.

 Есть инсайды, которые “зашли” и вы ими действительно гордитесь?

 Да, есть, но некоторые из них в СМИ не попали, но они помогли позиционировать наш телеграм-канал. Ну и одно из любимых это, конечно, "соросята" (улыбается). Благодаря кампании в телеграм-каналах этот термин стали употреблять все политики/чиновники и даже президент. Ну и кампания #Справедливость, которая полностью сформировала информационную повестку в стране и получила большую поддержку в обществе.

"На разгневанные письма читателей стараемся отвечать корректно"

 Практически все ваши посты можно поделить на четыре группы: "отсебятина" о разных событиях в стране, инсайды, письма читателей и репосты. Насколько много писем от разгневанных на жизнь читателей вам приходит? Были ли письма, где пишут, что канал что-то делает не так?

 Писем приходит каждый день очень много. Люди видят в нас альтернативную медийную площадку, которую читают политики и чиновники, и где можно не только донести информацию, но и получить обратную связь. Иногда присылают разгневанные письма, мы стараемся отвечать корректно.

 Как вы выбираете, что репостить? Сугубо личный интерес?

 Репосты выбираем по-разному. Иногда просят телеграм-каналы, которые нам помогали в информационных кампаниях, иногда просит об этом посредник, который стыкует с "Легитимным" и другими каналами. А бывает просто интересная тема, которую мы считаем нужным "засветить".

 Продолжая тему репостов. Часто у вас на канале появляются посты блогера Анатолия Шария. Вы всецело разделяете его позиции по ключевым вопросам?

 У нас своя позиция по политическим процессам в Украине, но во многих информационных треках мы согласны с Шарием. Мы не указываем нашим читателям, за кого нужно голосовать или поддерживать. Считаем, неправильно даже на подсознательном уровне формировать такую позицию.

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 Многие противники Шария закидывают ему аргумент, что тот, дескать, не имеет право давать оценку тем или иным событиям в Украине, находясь так далеко за её пределами. Согласны с этим утверждением?

 Честно, не согласны. Нашей стране все дают указания, как жить. К примеру, МВФ, США, ЕС, и ничего общего эти указания не имеют с улучшением жизни украинцев. Есть ещё наша диаспора, которая вообще знает, что лучше, а что нет. Притом, что они эмигрировали добровольно. А вот Анатолий в вынужденной эмиграции, потому что его преследуют, причём очевидно, что по надуманному поводу. Из истории мы знаем про сотни политических эмигрантов, которые продолжали или продолжают бороться за свой народ.

 То есть, Шарий – один из них?

 Шарий смог создать политическую партию с горизонтальными связями в областях намного лучше, чем правящая сила. Мы считаем, что его можно сравнивать с политическими эмигрантами, которые продолжают отстаивать свои принципы даже из-за границы.

"Любой серьёзный политический телеграм-канал рискует своим имиджем, когда публикует откровенный фейк"

 Есть ли у политических телеграм-каналов свои “темники”?

 Может, у кого и есть. Мы пишем то, что думаем.

 Почему большинство телеграм-каналов пропускают деятельность оппозиционных пророссийских партий? У них нет своих зашкваров? Или на это есть иные причины?

 Мы пару недель назад писали про зашквар "ОПЗЖ" в Николаеве, а если вбить имя Медведчука у нас в "поиске", то большинство контента будет явно не в его пользу. Можно посмотреть публикации про Игоря Райнина, когда его назначили главой Харьковской "ОПЗЖ", мы писали, что это – "дно". Да и чего им много уделять времени, если они реально мало на что влияют? Но перед местными выборами, обещаем, мы просканируем всех кандидатов от “ОПЗЖ” и дадим им объективную оценку.

– Однажды Зеленский следующим образом высказался о телеграм-каналах: "в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок". Стоит заметить, что доля правды в его словах есть – публикации зачастую содержат ошибки и опечатки. Почему современные соцсети так легкомысленно относятся к грамотности, вас ведь читают сотни тысяч?

 Это правда, вопрос не стоит в вычитке контента из-за того, что допуск имеют один-два человека. Опечатки  стандартный бич всех политических телеграм-каналов из-за того, что чаще всего пишут информацию на телефоне и очень быстро, чтобы не попасть в объектив камер. Вы должны понимать, что в СБУ создана специальная группа, которая должна найти бенефициаров всех политических телеграм-каналов. Мы больше уделяем внимания смыслам и достоверности, чем деталям с ошибками. Хотя этот вопрос тоже нужно решать.

 Что в вашем понимании "журналист" и "журналистика"? Вы считаете себя журналистами?

 Мы же знаем, что современная журналистика сильно сегментирована и у неё много направлений. Телеграм, как и фейсбук с ютубом или блогерство  это определенные ниши журналистики.

 В Украине, по крайней мере юридически, официальные СМИ несут ответственность за публикуемые материалы. Считаете ли вы справедливым то, что любой телеграм-канал с потенциальной аудиторией на уровне вполне увесистого СМИ может опубликовать ложную информацию, оклеветать кого-то, но в итоге не понести никакой ответственности?

 Это сложный вопрос. Наш канал первым выступил против законопроекта о медиа, когда о его сути еще не знали журналисты. Можно привести пример: сколько резонансных исков подано за 2019 год на СМИ? Меньше сотни, а порой "заказуха" публикуется такая, что многим телеграм-каналам не снилась. Любой серьёзный политический канал рискует своим имиджем, когда публикует откровенный фейк, что может привести к утрате доверия у читателей, а это намного хуже, чем иск в суд.

Анонимные политические телеграм-каналы: верить им или нет? 

Здесь мы оставляем выбор каждому из наших читателей. В любой ситуации важно критически подходить к любой информации, и в этом плане у телеграм-каналов есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, свободный стиль повествования, иногда даже с употреблением “крепких” слов. Капризный пользователей времён Интернета уже явно устал от канцелярской речи и сухой подачи новостей. Да и тема сенсаций, постоянного недоверия к власти всегда вызывала у аудитории повышенный интерес. С другой стороны, никто до конца не знает, что правда из опубликованного, а что – нет. Ответить на этот вопрос может лишь время.

Недавно портал “Комментарии” в собственном телеграм-канале провёл опрос среди подписчиков, чтобы узнать, как они относятся к информации, опубликованной анонимно.

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Как видим, почти половина пользователей придерживается мнения “Доверяй, но проверяй”. Другую половину сформировали те, кто практически поровну высказывают своё недоверие или поддержку таким источникам, и лишь малая часть нашей аудитории не знает о существовании анонимных политических телеграм-каналов.. Таковы цифры на сегодняшний день. 

Наверное, всем известна фраза, которую приписывают Гиппократу: “Мы то, что мы едим”. Духовной пищи это также касается. Будьте внимательны во время потребления информации. 

Ранее “Комментарии” пообщались с известным украинским пранкером Евгением Вольновым, который рассказал о работе сайта “Миротворец”, своём отношении к “Джокеру” и о результатах своего скандального розыгрыша после пожара в российском торговом центре “Зимняя вишня”. 

Також нагадаємо, що ми запустили спецпроект "Зриваємо маски"в рамках якого всебічно будемо висвітлювати одне з найбільш резонансних явищ в сучасному українському медіапросторі – анонімні політичні телеграм-канали. 


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Источник: https://comments.ua/
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