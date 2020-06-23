Украинские журналисты не стремятся защищать свои права – итоги опроса "Комментариев"

Согласно доступной статистике, давление на СМИ и журналистов в период карантина возросло. И нам было интересно, как этот тренд ощущают на себе сами представители медиарынка. Как оказалось, карантин на отношение журналистов к собственным правам повлиял мало, хотя количество нарушений их прав действительно выросло.

Более показательными оказались не результаты, а реакция журналистов на сам опрос – одни восприняли это как политическую акцию. Причем искали связь с разными политическими лагерями – часто противоборствующими. Другие – как рекламную кампанию. Были еще и те, которые на словах активно ратуют за права журналистов, но на деле проявили себя крайне неубедительно – даже не смогли нажать пару кликов в опросе. Многие же наш опрос просто проигнорировали, не посчитав вопрос собственных прав важным.

Тем не менее, наш мини-опрос получил достаточно голосов, чтобы составить "среднюю температуру по палате". Чаще всего голосовали за пункт "В 2020 году мои права как журналиста не нарушались, но нарушались ранее" – более 38% опрошенных. То есть более чем треть журналистов с нарушением своих прав сталкивалась, но непосредственно в карантин все было хорошо.

30% поддержали пункт "Мои права как журналиста никогда не нарушались", что, на самом деле, не может не радовать – значит не так все плохо в нашей стране.

23% опрошенных признали, что их права нарушались именно в период карантина. При этом более 7% проголосовавших отметили, что их права нарушались уже в 2020 году, но до карантина. Мы специально разделили 2020 год на период до и во время эпидемии – чтобы увидеть ситуацию в динамике. И выходит, что количество нарушений в карантин действительно выросло.

И хотя наш опрос нельзя назвать полноценным социологическим исследованием, он наглядно показал, что отечественное журналистское сообщество разобщено и, главное, не стремится к консолидации. Это во многом и стимулирует безнаказанность для нарушителей, ведь они знают, если на какое-то СМИ или отдельного журналиста идет атака, то всегда найдутся его коллеги по цеху, которые скорее подадут камень нападающим, чем встанут на защиту все вместе.

Отсюда и удручающая статистика, согласно которой две трети украинских журналистов в этом году или ранее ощущали нарушение или ограничение своих прав. При этом лишь треть медийщиков никогда не сталкивалась с нарушениями. Это лучше, чем мы предполагали изначально, но хуже, чем в странах более развитых.

Очевидно, что в период продолжающегося карантина на фоне кризиса и активной избирательной кампании процент избежавших нарушений станет еще меньше. Будем надеяться, что это заставит многих пересмотреть отношение к собственным же правам.

Напомним, "Комментарии" также приглашают читателей принять участие в новом опросе нашей рейтинговой платформы на тему: "Антирейтинг олигархов: кто из них опасен для Украины больше всего"

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