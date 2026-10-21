Таких маринованих опеньків ви ще не куштували: цей простий покроковий рецепт вразить кожного (ІНФОГРАФІКА)

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Клименко Елена
Фото: інфографіка порталу "Коментарі"
Мариновані
опеньки — одна з найулюбленіших грибних закусок, яку можна приготувати вдома та
подати до святкового столу або звичайної вечері. Вони виходять помірно кислими,
солонуватими й ароматними завдяки спеціям. Однак для домашньої консервації
важливо не лише правильно підготувати гриби, а й дотримуватися безпечної
технології приготування.
За рецептом Євгена Клопотенка з 500 г відварених опеньків можна приготувати приблизно 1 л грибної закуски. Для маринаду знадобляться вода, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздика, духмяний перець та яблучний оцет.
Спочатку
переберіть гриби, зріжте кінчики ніжок і ретельно промийте їх під проточною
водою. За потреби очистьте шапинки м’якою щіткою від залишків ґрунту та
лісового сміття. Великі гриби можна розрізати на частини, а маленькі залишити
цілими.
Підготовлені опеньки покладіть у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Після цього першу воду злийте, гриби промийте, знову залийте чистою водою й варіть 20 хвилин після закипання.
Рецепт маринованих опеньків: інгредієнти
Для приготування знадобляться:
· 500 г відварених опеньків;
· 500 мл води;
· 1 столова ложка цукру;
· 1 столова ложка солі;
· 4 лаврові листки;
· 4 бутони гвоздики;
· 4 горошини духмяного перцю;
·
30
мл яблучного оцту міцністю 6%.
Як замаринувати опеньки на зиму
У каструлю налийте 500 мл води, додайте сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Доведіть маринад до кипіння, влийте яблучний оцет і додайте попередньо відварені гриби. Проваріть усе разом ще 20 хвилин.
Для подальшого зберігання важливо використовувати чисті банки та кришки, а також дотримуватися перевіреної технології консервування. Самої стерилізації тари й перевертання банок після закривання недостатньо, щоб гарантувати безпечність грибних заготовок протягом року.
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