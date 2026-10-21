Таких маринованих опеньків ви ще не куштували: цей простий покроковий рецепт вразить кожного (ІНФОГРАФІКА)

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Мариновані опеньки — одна з найулюбленіших грибних закусок, яку можна приготувати вдома та подати до святкового столу або звичайної вечері. Вони виходять помірно кислими, солонуватими й ароматними завдяки спеціям. Однак для домашньої консервації важливо не лише правильно підготувати гриби, а й дотримуватися безпечної технології приготування.

За рецептом Євгена Клопотенка з 500 г відварених опеньків можна приготувати приблизно 1 л грибної закуски. Для маринаду знадобляться вода, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздика, духмяний перець та яблучний оцет.

Як підготувати опеньки до маринування

Спочатку переберіть гриби, зріжте кінчики ніжок і ретельно промийте їх під проточною водою. За потреби очистьте шапинки м’якою щіткою від залишків ґрунту та лісового сміття. Великі гриби можна розрізати на частини, а маленькі залишити цілими.

Підготовлені опеньки покладіть у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Після цього першу воду злийте, гриби промийте, знову залийте чистою водою й варіть 20 хвилин після закипання.

Рецепт маринованих опеньків: інгредієнти

Для приготування знадобляться:

· 500 г відварених опеньків;

· 500 мл води;

· 1 столова ложка цукру;

· 1 столова ложка солі;

· 4 лаврові листки;

· 4 бутони гвоздики;

· 4 горошини духмяного перцю;

· 30 мл яблучного оцту міцністю 6%.

Як замаринувати опеньки на зиму

У каструлю налийте 500 мл води, додайте сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Доведіть маринад до кипіння, влийте яблучний оцет і додайте попередньо відварені гриби. Проваріть усе разом ще 20 хвилин.

Для подальшого зберігання важливо використовувати чисті банки та кришки, а також дотримуватися перевіреної технології консервування. Самої стерилізації тари й перевертання банок після закривання недостатньо, щоб гарантувати безпечність грибних заготовок протягом року.

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