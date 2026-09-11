Ваші рахунки за світло зменшаться вже сьогодні: 10 несподіваних правил для кожної оселі (ІНФОГРАФІКА)

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Раціональне споживання електроенергії стає дедалі актуальнішим для українських домогосподарств. Економія дозволяє не лише зменшити щомісячні рахунки, а й послабити навантаження на енергосистему, особливо під час дефіциту потужності та пікових годин.

Один із найпростіших кроків — перехід на LED-лампи. Вони споживають значно менше електроенергії та служать довше за традиційні. Додатково заощадити допомагає локальне освітлення робочих зон замість постійного використання потужної центральної люстри.

Корисними можуть бути датчики руху, таймери, розумні розетки та терморегулятори. Вони автоматично вимикають прилади або підтримують заданий режим роботи, не дозволяючи техніці працювати без потреби.

Під час купівлі нової побутової техніки варто звертати увагу на її енергоефективність. Важливим залишається й утеплення житла: герметичні вікна, відсутність щілин та теплоізоляція дозволяють рідше користуватися електрообігрівачами.

Окрема стаття витрат — бойлер. Його слід регулярно обслуговувати, очищати нагрівальний елемент від накипу та встановлювати оптимальну температуру. Пральну і посудомийну машини доцільно запускати лише після повного завантаження.

Економити можна навіть на кухні. В електрочайнику краще кип'ятити лише необхідний об'єм води, а для повторного використання гарячої води підійде термос. На електроплиті посуд має відповідати розміру конфорки.

Ще один варіант — двозонний лічильник, який дозволяє переносити частину енергоємних справ на нічний період за нижчим тарифом. А телевізори, зарядні пристрої та іншу техніку, якою довго не користуються, варто повністю відключати від мережі.

Навіть кілька таких звичок у комплексі можуть помітно скоротити споживання та допомогти енергосистемі у найскладніші години.

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