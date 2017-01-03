Специалисты назвали 5 проблем со здоровьем, которые вызывает диабет

Наиболее неприятная проблема у людей, страдающих сахарным диабетом, связанна с ротовой полостью
Научные сотрудники объединили работы ученых и медицинских специалистов, и назвали 5 главных проблем, которые были вызваны сахарным диабетом.
Сахарный диабет - наследственное, хроническое заболевание, которое характеризуется нарушением белкового обмена веществ в организме человека. Специалисты отметили, что наиболее неприятная проблема у людей, страдающих сахарным диабетом, связанна с ротовой полостью. У таких больных часто наблюдается нарушение целостности зубного ряда, возникают инфекционный процессы в деснах, а также развивается кариес различной степени.
Эксперты рекомендуют больным регулярно посещать специализированные клиники и решать проблему на раннем этапе развития заболевания.
Больные с возрастным показателем за 40 склонны к потере слуха. У людей с сахарным диабетом может наблюдаться легкое головокружение, шум в ушах и нарушение деятельности вестибулярного аппарата.
Пациенты с диагнозом сахарного диабета склонны к дерматологическим заболеваниям, установили специалисты. Чаще всего кожа больных обезвожена и шелушится. Эксперты рекомендуют при первых проявления заболеваниях экстренно обратиться за помощью к специалисту.
Фото: pro-diabet.com
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