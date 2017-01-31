Врачи сообщили, какая опасность грозит любителям пива

Частые посещения баров могут лишить мужчину радостей секса

Частые посещения баров могут лишить мужчину радостей секса, сообщили медики. Это связано с тем, что спиртное закрывает кровеносные сосуды в половом члене, не позволяя ему достигать состояния эрекции.

Согласно статистике, более 60% мужчин старше 35 лет сталкиваются с эректильной дисфункцией. Импотенция не только бьет по самооценке, она приводит к психологическим проблемам в отношениях и разводам. Несмотря на множество различных факторов и причин, вызывающих эректильные дисфункции, немногие мужчины обращают внимание на количество спиртных напитков, которое они употребляют. Речь идет не об алкоголизме, а о чрезмерном употреблении «горячительного», которое многим мужчинам кажется вполне нормальным.

Импотенция вызывается сокращением кровеносных сосудов полового члена, подчеркивают медики. Обычно сосуды открываются в состоянии сильного возбуждения, позволяя крови наполнить тело пениса и сформировать ту самую эрекцию, которая необходима для занятий сексом. Но избыточное количество алкоголя в крови не дает организму выполнить это задание, а значит, эрекция просто не достигается. Если же она формируется, то сохраняется не слишком долго.

Алкоголь воздействует на каждого мужчину по-разному, поэтому не существует никакого безопасного лимита для спиртного, подчеркивают специалисты по лечению импотенции.

Стоит помнить о том, что мужчинам не следует употреблять более 14 порций спиртного в неделю, что составляет два бокала пива в день. Если же количество спиртного увеличивается, то это может спровоцировать существенные проблемы в интимной жизни, причем не только у мужчин, но и у представительниц прекрасного пола.

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