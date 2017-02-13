Ученые придумали чудо-таблетку от гипертонии

Новый препарат принесет с собой настоящую революцию в лечении гипертонии

Австралийские ученые разработали суперэффективное лекарство от гипертонической болезни. В прессе препарат уже назвали «Чудо-таблеткой», она объединяет в себе четыре действующих вещества, благодаря чему обеспечивает решение проблемы высокого артериального давления.

«Мы взяли четыре самых эффективных препарата от гипертонии и объединили их в один. Не ясно, почему до этого никто не додумался раньше — эффект превзошел все ожидания», — сообщили сотрудники Университета Сиднея.

Высокая эффективность новейшего препарата для снижения давления была продемонстрирована в рамках клинического исследования, объединившего два десятка людей с диагнозом «гипертоническая болезнь».

Как отмечают разработчики препарата осуществленное исследование — лишь пробное. Впереди препарат ожидает гораздо более масштабное исследование.

Создатели лекарства уверяют, что в случае успешного тестирования, препарат принесет с собой настоящую революцию в лечении гипертонии.

«Миллионы людей, страдающие от высокого давления, затаили дыхание, ожидая результатов испытаний. Мы просто не имеем права подвести их», — говорят ученые их Австралии.

Фото: kakbik.ru