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Скульптуру петуха, похожую на Трампа, установили в Китае (ФОТО)

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Уникальную скульптуру установили около торгового центра

Схожесть с Трампом можно усмотреть и в характерном жесте, который демонстрирует статуя

В  китайском городе Тайюань, в преддверии Нового года, была установлена гигантская статуя петуха, который внешне очень похожий на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Семиметровый пернатый был изготовлен из стеклопластика. На голове у петуха имеется золотистая взлохмаченная прическа. Клюв брови, лапки и волосы окрашены в золотой цвет. Также схожесть с Трампом можно усмотреть и в характерном жесте, который демонстрирует статуя.

Уникальную скульптуру установили около торгового центра по заказу его владельцев. Компания намеревается сделать «Трампетуха» своим талисманом и начать выпуск миниатюрных копий статуи для массовой продажи.

Китайцам, которые увидели это чудо архитектуры, оно пришлось по душе, сообщили американские СМИ. Некоторые китайцы рассказали, что видят в статуе «идеальное сочетание западной и китайской культур».

Автором работы стал аниматор и иллюстратор Кейси Латиолаис из Сиэтла. Мужчина уверяет, что китайская компания просто попросила его создать статую пернатого в честь наступающего по китайскому календарю года Петуха, а вот сделать его схожим на Трампа – это уже была его личная инициатива.

Фото: gazeta.ru

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Теги: Трамп, петух, статуя

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