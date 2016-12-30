Скульптуру петуха, похожую на Трампа, установили в Китае (ФОТО)

Схожесть с Трампом можно усмотреть и в характерном жесте, который демонстрирует статуя

В китайском городе Тайюань, в преддверии Нового года, была установлена гигантская статуя петуха, который внешне очень похожий на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Семиметровый пернатый был изготовлен из стеклопластика. На голове у петуха имеется золотистая взлохмаченная прическа. Клюв брови, лапки и волосы окрашены в золотой цвет. Также схожесть с Трампом можно усмотреть и в характерном жесте, который демонстрирует статуя.

Уникальную скульптуру установили около торгового центра по заказу его владельцев. Компания намеревается сделать «Трампетуха» своим талисманом и начать выпуск миниатюрных копий статуи для массовой продажи.

Китайцам, которые увидели это чудо архитектуры, оно пришлось по душе, сообщили американские СМИ. Некоторые китайцы рассказали, что видят в статуе «идеальное сочетание западной и китайской культур».

Автором работы стал аниматор и иллюстратор Кейси Латиолаис из Сиэтла. Мужчина уверяет, что китайская компания просто попросила его создать статую пернатого в честь наступающего по китайскому календарю года Петуха, а вот сделать его схожим на Трампа – это уже была его личная инициатива.

Фото: gazeta.ru