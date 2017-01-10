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Стиль жизни

Специалисты нашли способ вернуть молодость кожи

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Очень скоро, морщины навсегда уйдут в прошлое

Недостаток адипоцитов является одной из основных причин возникновения перманентных морщин на лице у пожилых людей

Благодаря открытию ученых очень скоро морщины могут уйти в прошлое. Специалисты в сфере дерматологии выяснили, каким образом можно регенерировать жировые клетки, которые поддерживают молодость кожи.

Ученые из Университета Пенсильвании в США совершили революционное открытие, которое может не только привести к разработке потрясающих противовозрастных методик, но и лечь в основу технологии безрубцового заживления ран. Традиционно жировые клетки под названием адипоциты обнаруживаются в коже, однако в результате старения и образования рубцовой ткани они теряются. Недостаток адипоцитов является одной из основных причин возникновения перманентных морщин на лице у пожилых людей. Лабораторные исследования показали, каким образом волосяные фолликулы могут помочь в заживлении ран кожи без образования характерных шрамов и рубцов за счет выделения ключевых сигнальных молекул под названием морфогенетические белки кости (BMP).

Специалисты выяснили, что существует способ манипулирования процессом заживления ран таким образом, чтобы это приводило к регенерации кожи, а не к образованию рубцов.

Обычно миофибробласты не способны становиться другой разновидностью клеток. Но исследования ученых показали, что у человека есть возможность влиять на эти клетки, и существует механизм их стабильной конвертации в адипоциты.

Предварительные эксперименты уже были проведены на лабораторных мышах и на рубцовых тканях человека, выращенных в лаборатории. Хотя данное исследование было сосредоточено исключительно на борьбе с рубцеванием кожи, полученные результаты имеют более широкое клиническое применение. В первую очередь, их могут приветствовать косметологи, а также пластические хирурги.

Фото: studio-didier.com

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Теги: кожа, молодость, морщины

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