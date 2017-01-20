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Фильм недели. Мировое господство

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Кадр из фильма «xXx: Реактивизация»

«Комментарии» знакомят читателей с самыми интересными премьерами в украинском кинопрокате

Прошло 8 лет после того, как любитель экстрима Ксандер Кейдж пропал из вида Агентства национальной безопасности после якобы его убийства на Бора-Бора. Но теперь он возвращается из самоизгнания в секретную службу и готов выполнять новые сверхсекретные задания.

 

Его новая миссия будет направлена на поиск секретного оружия невероятной мощности, которое несёт угрожающее название – «Ящик Пандоры». Поможет ему в этом команда сумасшедших и крутых экстрималов. Ксандеру опять нужно спасать мир от смертельной угрозы. И друг может стать врагом, а враг – другом.

Лента имеет несколько названий в разных странах: «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа» (официальное), «Три икса: Мировое господство», «хХх: Реактивизация», «Три икса: Снова в игре».

Это уже третий фильм об Ксандере Кейдже после «Три икса» (2002) и «Три икса 2: Новый уровень» (2005). Вин Дизель исполнил главную роль только в первой части и специально вернулся для триквела.

Режиссёром картины стал Ди Джей Карузо. Американец известен такими своими работами, как «Забирая жизни» (2004), «Деньги на двоих» (2005), «Паранойя» (2007) и «На крючке» (2008).

Первый фильм серии без актера Майкла Руфа, он скончался 9 июня 2009 года.

Это дебютные съемки для бразильского футболиста «Барселоны» Неймара.

Первый фильм «Три икса», который был снят за 82 дня.

До работы в фильме «Три икса» Вин Дизель никогда не ездил на мотоцикле. Ему пришлось брать специальные уроки у мировых профи езды на мотоцикле.

Болливудская актриса Дипика Падуконе дебютировала в Голливуде с этим фильмом. Как стало известно, ранее она отклонила предложение поработать в фильме Форсаж 7 (2015).

Фото: кадры из фильма «xXx: Реактивизация».

Видео: KINOafisha ua

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Теги: xXx: Реактивизация, кино, фильм

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