Фильм недели. Мировое господство

«Комментарии» знакомят читателей с самыми интересными премьерами в украинском кинопрокате
Прошло 8 лет после того, как любитель экстрима Ксандер Кейдж пропал из вида Агентства национальной безопасности после якобы его убийства на Бора-Бора. Но теперь он возвращается из самоизгнания в секретную службу и готов выполнять новые сверхсекретные задания.
Его новая миссия будет направлена на поиск секретного оружия невероятной мощности, которое несёт угрожающее название – «Ящик Пандоры». Поможет ему в этом команда сумасшедших и крутых экстрималов. Ксандеру опять нужно спасать мир от смертельной угрозы. И друг может стать врагом, а враг – другом.
Лента имеет несколько названий в разных странах: «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа» (официальное), «Три икса: Мировое господство», «хХх: Реактивизация», «Три икса: Снова в игре».
Это уже третий фильм об Ксандере Кейдже после «Три икса» (2002) и «Три икса 2: Новый уровень» (2005). Вин Дизель исполнил главную роль только в первой части и специально вернулся для триквела.
Режиссёром картины стал Ди Джей Карузо. Американец известен такими своими работами, как «Забирая жизни» (2004), «Деньги на двоих» (2005), «Паранойя» (2007) и «На крючке» (2008).
Первый фильм серии без актера Майкла Руфа, он скончался 9 июня 2009 года.
Это дебютные съемки для бразильского футболиста «Барселоны» Неймара.
Первый фильм «Три икса», который был снят за 82 дня.
До работы в фильме «Три икса» Вин Дизель никогда не ездил на мотоцикле. Ему пришлось брать специальные уроки у мировых профи езды на мотоцикле.
Болливудская актриса Дипика Падуконе дебютировала в Голливуде с этим фильмом. Как стало известно, ранее она отклонила предложение поработать в фильме Форсаж 7 (2015).
Фото: кадры из фильма «xXx: Реактивизация».
Видео: KINOafisha ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: xXx: Реактивизация, кино, фильм
Последние новости
|
20:25
Индийцы сдали на $9 млрд. больше купюр, чем было в обращении
|
20:02
|
19:50
В Черногории снизили оклады президенту, премьеру и министрам
|
19:34
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0