Минэкономразвития заинтересовалось делом «АТБ»

В министерстве рассмотрят вопросы незаконной торговли с неподконтрольными территориями.

Как заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, в самое ближайшее время будет проведено соответствующее производственное совещание по рассмотрению фактов продажи товаров украинского производства на территориях, неподконтрольных Украине.

Напомним, ранее народные депутаты - члены группы «Депутатский контроль» обратились к Главе СБУ Василию Грицаку и секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием проверить факты уплаты налоговых платежей сетью маркетов «АТБ» на территории оккупированного Крыма и в бюджет России, а также правомерности работы сети в захваченных боевиками районах Донецкой и Луганской области.

В частности, депутатов интересовало, несет ли угрозу национальной безопасности факт возможного участия в управлении сетью «АТБ» российским олигархом Константином Малофеевым.

«Мы готовили бюджет, во вторник будет отчет министерства, и в период с пятницы по понедельник будет проведена эта работа (совещание - ред.). Потому что основные усилия, которые мы сейчас делали, это было принятие бюджета. И от принятия бюджета зависит и тот вопрос, который вы поднимаете (торговля с оккупированными территориями - ред.)», - сказал С.Кубив.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности рассмотреть на совещании конкретные факты продажи товаров украинских производителей на территориях, неподконтрольных Украине, С.Кубив отметил: «мы не только рассмотрим эти факты, но и обязательно дадим ответ».

Напомним, ранее СМИ обнародовали документы об уплате подконтрольными владельцам «АТБ» компаниями в Крыму налогов в бюджет России на сумму более 5 млн долларов США. Народные депутаты допускают возможность национализации сети «АТБ» при условии выявления угроз национальной безопасности Украины.