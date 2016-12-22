МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Минэкономразвития заинтересовалось делом «АТБ»

0

Степан Кубив, вице-премьер-министр

Степан Кубив, вице-премьер-министр

В министерстве рассмотрят вопросы незаконной торговли с неподконтрольными территориями.

Как заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, в самое ближайшее время будет проведено соответствующее производственное совещание по рассмотрению фактов продажи товаров украинского производства на территориях, неподконтрольных Украине. 

Напомним, ранее народные депутаты - члены группы «Депутатский контроль» обратились к Главе СБУ Василию Грицаку и секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием проверить факты уплаты налоговых платежей сетью маркетов «АТБ» на территории оккупированного Крыма и в бюджет России, а также правомерности работы сети в захваченных боевиками районах Донецкой и Луганской области.

В частности, депутатов интересовало, несет ли угрозу национальной безопасности факт возможного участия в управлении сетью «АТБ» российским олигархом Константином Малофеевым.

«Мы готовили бюджет, во вторник будет отчет министерства, и в период с пятницы по понедельник будет проведена эта работа (совещание - ред.). Потому что основные усилия, которые мы сейчас делали, это было принятие бюджета. И от принятия бюджета зависит и тот вопрос, который вы поднимаете (торговля с оккупированными территориями - ред.)», - сказал С.Кубив.

Отвечая на вопрос журналиста о готовности рассмотреть на совещании конкретные факты продажи товаров украинских производителей на территориях, неподконтрольных Украине, С.Кубив отметил: «мы не только рассмотрим эти факты, но и обязательно дадим ответ».

Напомним, ранее СМИ обнародовали документы об уплате подконтрольными владельцам «АТБ» компаниями в Крыму налогов в бюджет России на сумму более 5 млн долларов США. Народные депутаты допускают возможность национализации сети «АТБ» при условии выявления угроз национальной безопасности Украины.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: санкции, налоги

Версия для печати
Загрузка...

Последние новости

20:55

Российских хакеров обвинили во взломе украинской артиллерии

20:50

Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

20:32

Члены совета НБУ в ноябре получили по 174 тыс. гривен

20:28

Радио «Шансон» наказали на треть миллиона

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами »

Донбасс

Кто победил на декабрьских выборах в Донецкой области

Кто победил на декабрьских выборах в Донецкой области »

Запорожье

У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.