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Деньги

Стало известно, почему ЕС не дает Украине денег

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Украине не дают деньги из-за моратория на экспорт леса

Отмена моратория на экспорт леса стала препятствием на пути получения Украиной очередного транша в размере 600 млн евро от Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Этот вопрос (мораторий на экспорт леса-кругляка – ред.) является таким себе нашим раздражителем, и уже долгое время. К сожалению, это большая проблема, потому что это единственный вопрос, который блокирует получение дальнейшей помощи со стороны ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной», - сказал он. 

Она отметила, что речь идет о 600 млн евро из 1,8 млрд евро, которые должны были быть предоставлены Украине в трех траншах.

Кроме того, она напомнила, что первый транш был получен давно и второй транш завис уже на год из-за того, что правительство не смогло разблокировать вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка.

По ее словам, введя мораторий на экспорт леса Украина нарушила свои обязательства в рамках ВТО и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Источник: «5 канал»,

Теги: транш, МВФ

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