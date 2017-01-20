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Деньги

TEDIS Ukraine в 2016 году пополнила бюджет Украины на более, чем 1,5 млрд грн

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Компания рассказала об уплаченых налогах

В компании отчитались о том, сколько налогов перечислили  в бюджеты всех уровней в прошлом году  

1 млрд 517 млн грн перечислила в бюджеты всех уровней компания TEDIS Ukraine за 12 месяцев прошлого года. Из этой суммы  местные бюджеты были пополнены на  74 млн грн.  61 млн грн уплатили  в Фонд социального страхования и Пенсионного фонда Украины.

По данным пресс-службы, сводный бюджет Украины получил от TEDIS Ukraine  наибольшую сумму - 895 млн грн. Они были внесены в  рамках уплаты акцизного налога. Налоговая «корзина» компании также включает в себя налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с доходов наемных работников, военный сбор и другие.

Напомним, в 2015 году TEDIS Ukraine пополнила бюджет страны на 1 млрд 560 млн грн. В частности, за этот период компания выплатила 765 млн грн акцизного сбора.

«Табачная отрасль Украины из года в год обеспечивает львиную долю в наполнении государственного бюджета. Стабильный рост налоговых поступлений от этого рынка свидетельствует о добросовестности его системных игроков и о его оптимальной структуре. Наша компания последовательно выступает за прозрачность и контролируемость отрасли. Именно поэтому для нас крайне важно и в дальнейшем своевременно и в полном объеме платить налоги», – сообщил директор TEDIS Ukraine Иван Бей.

Ранее «Комментарии" писали о том, что для выхода на уровень 90-х годов Украине понадобится 45 лет.

 

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Теги: бюджет, налоги, пополнение, TEDIS Ukraine

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