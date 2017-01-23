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Украины потеряла 50 млн грн из-за проблем с обеспечением полувагонами - эксперт

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Коррупционная составляющая мешает развитию страны

Экономика Украины страдает из-за нерациональной системы распределения вагонов

Система распределения вагонов которая существует в стране под управлением Центра транспортной логистики ПАО «Укрзализныця» оказывает негативное влияние на экономику Украины и несет значительные коррупционные риски. Об говорится в письме на адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана которое было направлено президентом объединения «Металлургпром» Александр Каленков.

По его словам, из-за того в Украине существует нехватка полувагонов в четвертом квартале прошлого года горнодобывающие предприятия страны недогрузили на экспорт до 10% запланированных объемов железной руды, в денежном эквиваленте это равно 50 млн долл. В свою очередь из-за этой же проблемы недополученная выручка «Укрзализныци» составила около 140 млн грн. 

Каленков назвал две основные проблемы в обеспечении вагонами первая из которых -это предоставление услуг по распределению вагонов через фирмы-посредники, которые не являются грузоотправителями, их наценка потенциально может быть источником коррупции. А вторая – подход к распределению грузов. 

«Неравномерный подход к обеспечению вагонами разных грузоотправителей (так, средний % обеспечения производителей железной руды в четвёртом квартале прошлого года составил 20%, меткомбинатов - 13%, в среднем по Украине - 30%, а некоторые предприятия обеспечены на 90-100%, причем на их перевозках задействовано 40% парка полувагонов УЗ), это может указывать на наличие коррупционной составляющей, как на центральном, так и местном уровне», - отметил он.

Он отметил, что решение, предложенное Мининфраструктуры о внесении изменений в распоряжение КМУ от 9 апреля 2012 № 209 «О мерах по урегулированию ситуации с организацией железнодорожных грузовых перевозок» не решит проблему по той причине, что распоряжение Кабмина было принято, как раз для того чтобы стабилизировать ситуацию в сфере железнодорожных перевозок после того, как УЗ начала устанавливать тарифы. 

Каленков призвал Кабмин и «Укрзализныцю» внести ряд изменений в процесс распределения вагонов.

По его словам, нужно обеспечить равноправный доступ грузовладельцев к полувагонов ОАО «Укрзализныця». Он считает, что это будет возможно изменив подход таким образом к регулированию потоков порожних вагонов под управлением ЦТЛ, чтобы каждая дирекция в структуре УЗ была обеспечена порожними полувагонами ЦТЛ пропорционально доли ее нагрузки на сети УЗ в предыдущем периоде (месяц / квартал), при этом грузоотправители, которые отгружают более 500 вагонов в месяц, были обеспечены ими в автоматическом режиме». 

Президент объединения «Металлургпром» обратился к Владимиру Гройсману с просьбой поручить Мининфраструктуры и ПАО «Укрзализныця» разработать альтернативу отмене вышеупомянутого распоряжения КМУ которая снизит инфраструктурную составляющей ж/д тарифа в пользу вагонной. 

Он считает, что это увеличит доходность вагонов и создаст предпосылки для обновления парка как «Укрзализныци», так и прочих участников рынка грузовых перевозок.

Кроме того, он призвал обязать «Укрзализныцю» предоставлять вагоны только по прямым договорам с грузовладельцами или входящими в их структуру транспортными компаниями.

Как сообщали «Комментарии», 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Отметим, что из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Кроме того, показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.

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Источник: «, Канал 112

Теги: балчун, коррупцция, полувагон, прибыль, тарифы на перевозки, Укрзализница, экономика Украины

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