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В 2017 году железнодорожные билеты подорожают два раза

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Тарифы на пассажирские перевозки будут повышать два раза

В Украине снова взлетят цены на железнодорожные билеты 

С 1 апреля этого года в Украине планируют на 10% поднять тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа. Кроме того, планируется еще одно повышение, а именно и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+").

Об этом говорится в проекте приказа министерства «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, предусматривается приведение нынешних тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в соответствие с основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития на 2017 год, утвержденными в установленном порядке Кабинетом министров.

По словам авторов проекта, тарифы на перевозку не менялись уже три года для всех типов вагонов, кроме СВ и «Интерсити+», а в вагонах СВ с 2009.

«В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза», - отмечается в записке.

Как сообщали «Комментарии», до конца этого года на железнодорожных вокзалах оборудуют специальные терминалы по продаже билетов.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Отметим, что из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Кроме того, показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: грузоперевозки, железнодорожные билеты, подорожание, Укрзализниця

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