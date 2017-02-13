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Как Гонтарева спасала российский банковский бизнес

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Между Валерией Гонтаревой и ВЭБом уже достаточно давно сложились партнерские отношения

Комитет ВР расследует схемы «взаимовыгодного сотрудничества» руководства НБУ и российского Внешэкономбанка

В финансовых кругах Украины широко обсуждается тема «сотрудничества» главы украинского Нацбанка с российскими «коллегами». В частности, речь идет о печально известном Платинум Банке и Проминвестбанке, «дочке» российского Внешэкономбанка. Как выясняется, указание рассчитаться с россиянами пришло из НБУ.

По информации газеты «Вести», на прошлой неделе стали известны некоторые детали банкротства Платинум Банка. Так, еще в январе из банка пропали 500 млн. грн. средств госпредприятий. Причем эти деньги заводились в то время, когда банкротство банка не прогнозировал только ленивый. 28 ноября и 29 декабря предприятие «Украэрорух», собирающее сборы за пролеты над украинским авиапространством, перечислило на текущие счета в Платинум Банке 320 млн. грн. Автором этого решения был первый заместитель директора Сергей Гомболевский. В 2012–2013 годах Гомболевский работал исполнительным директором аэропорта Одесса, и как раз в то время реконструкцией аэрорта занимались фирмы, связанные с основным акционером Платинум Банка Борисом Кауфманом.

Перечисленные в Платинум Банк деньги Украэроруха были практически полностью перечислены в Проминвестбанк, «дочку» российского государственного Внешэкономбанка, который находится под санкциями США.

«По информации членов банковского комитета, именно в Нацбанке настояли, чтобы обязательства Платинума перед россиянами были закрыты перед тем, как банк рухнет. Поэтому и закрыли глаза на организованный Кауфманом «заход» средств Украэроруха. Дело в том, что между главой Нацбанка и ВЭБом уже достаточно давно сложились партнерские отношения. За последние два года банк неоднократно оказывался на грани потери платежеспособности, но помогать украинский «дочке» в Москве не хотели, так как ВЭБ испытывал большие финансовые трудности из-за закрытия западных рынков капитала. Проще было договориться с НБУ о выделении Проминвестбанку рефинансирования», – пишут Вести.

Как отмечает издание, на прошлой неделе руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник анонсировал открытие уголовного производства по результатам изучения «пленок Рожковой».

«Расследовать нужно не «записи Рожковой», а дела по выведению на компании Кауфмана из Платинум Банка 1,1 млрд. гривен, – считает журналист Александр Дубинский. – Но эти дела расследовать НАБУшникам не с руки, потому что они ударят по Гонтаревой. А вот «прослушка» – отличное дело, в котором состава серьезного преступления нет. Можно в очередной раз громко «возбудиться» для прессы. А потом тихо сдуться…».

Как известно Платинум Банк был признан неплатежеспособным в начале 2017 года. Последние пару лет он балансировал на грани банкротства.

О вероятном сговоре руководства Внешэкономбанка и НБУ свидетельствует и то, что главой правления Проминвестбанка прошлым летом был назначен хорошо знакомый Екатерине Рожковой (а стало быть, и Валерии Гонтаревой) человек – замглавы украинского подразделения Сбербанка России Андрей Рожок.

В банковском комитете ВР придерживаются мнения, что, рассчитавшись с россиянами средствами Украэроруха, владельцы Платинум Банка «отблагодарили» чиновников НБУ, которые закрывали глаза на хищения и позволяли привлекать депозиты в шатающийся банк. А ушлое руководство НБУ рассчитывает на «проценты» от продажи Проминвестбанка, которая сейчас согласовывается с Москвой.

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Теги: банкротство, Внешэкономбанк, Гонтарева, НБУ, Платинум Банк, Рожкова

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