Радио «Шансон» наказали на треть миллиона

Причиной наложения штрафа в 294,36 тыс. грн. стала трансляция песни «Тихий океан»

Телерадиокомпания «Шансон» оштрафована в размере 25% суммы лицензионного сбора. Такое решение 22 декабря 2016 года вынес Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки, сообщают ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Причиной наложения штрафа размером в 294,36 тыс. грн. стала трансляция песни о военно-морском флоте страны-агрессора.

Сообщается, что 2 ноября 2016 года в эфире «Шансона» на частоте 101,9 МГц в г. Киеве в 19:22 прозвучало музыкальное произведение Дениса Майданова «Тихий океан», в тексте которого обнаружены элементы пропаганды агрессивных действий, а именно популяризация и пропаганда военно-морского флота государства-агрессора, в частности такие строки: «Недели похода – такая работа есть, Родине верно служить. Наш пеленг не пустят – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский военный морфлот».

Этот факт, как решил Нацсовет, свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 6 закона Украины о телевидении и радиовещании (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды) и является основанием для применения санкции «взыскание штрафа» согласно ч. 8 с. 72 упомянутого закона.

Член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что это уже второй подобный случай, зафиксированный в эфире радио «Шансон». В прошлый раз компании было объявлено предупреждение.