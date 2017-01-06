Эйфория насчет повышения минимальной зарплаты рассеется очень быстро - Вадим Рабинович

Прожиточный минимум в 2017 году не вырастет даже в случае гиперинфляции, считает Вадим Рабинович

Народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne прокомментировал перспективы повышения минимальной заработной платы в Украине. По его словам, утверждая прожиточный минимум на 2017 год, депутаты сознательно заложили в него невыгодные для граждан механизмы. Дело в том, что размер минимальной зарплаты в течение года меняться не будет, а вот прожиточный минимум, без сомнения, возрастет значительно. Однако если в Украине будет даже сумасшедшая инфляцию, минимальная зарплата останется на уровне 3200 грн.

«Минимальная зарплата повышена, но есть целый ряд нюансов, о которых знают только специалисты. Первое и самое важное: на протяжении всего 2017 года теперь принято решение, что размер минимальной заработной платы уже меняться не будет, независимо от того, каким будет прожиточный минимум. То есть даже если гривна начнет какую-то безудержную инфляцию, все равно останется 3200 грн.», – объяснил политик.

Вадим Рабинович также предостерег государственных мужей от долгосрочных прогнозов развития отечественной экономики. Он посоветовал им сосредоточиться на решении насущных проблем. «Вы знаете, я много слушаю наших можновладцев. Они рассказывают, как хорошо мы стали жить, как все изменилось, как все будет хорошо. Я дам маленький прогноз: все те, кто сегодня говорит, как в 20 году будет лучше жить, к 20-му году их тут уже, к счастью, не будет», – спрогнозировал Рабинович.