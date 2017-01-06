МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Эйфория насчет повышения минимальной зарплаты рассеется очень быстро - Вадим Рабинович

0

Вадим Рабинович посоветовал властям сосредоточиться на решении насущных проблем в стране

Прожиточный минимум в 2017 году не вырастет даже в случае гиперинфляции, считает Вадим Рабинович

Народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne прокомментировал перспективы повышения минимальной заработной платы в Украине. По его словам, утверждая прожиточный минимум на 2017 год, депутаты сознательно заложили в него невыгодные для граждан механизмы. Дело в том, что размер минимальной зарплаты в течение года меняться не будет, а вот прожиточный минимум, без сомнения, возрастет значительно. Однако если в Украине будет даже сумасшедшая инфляцию, минимальная зарплата останется на уровне 3200 грн.

«Минимальная зарплата повышена, но есть целый ряд нюансов, о которых знают только специалисты. Первое и самое важное: на протяжении всего 2017 года теперь принято решение, что размер минимальной заработной платы уже меняться не будет, независимо от того, каким будет прожиточный минимум. То есть даже если гривна начнет какую-то безудержную инфляцию, все равно останется 3200 грн.», – объяснил политик.

Вадим Рабинович также предостерег государственных мужей от долгосрочных прогнозов развития отечественной экономики. Он посоветовал им сосредоточиться на решении насущных проблем. «Вы знаете, я много слушаю наших можновладцев. Они рассказывают, как хорошо мы стали жить, как все изменилось, как все будет хорошо. Я дам маленький прогноз: все те, кто сегодня говорит, как в 20 году будет лучше жить, к 20-му году их тут уже, к счастью, не будет», – спрогнозировал Рабинович.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Рабинович, зарплата, минимум

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Нардеп Вадим Рабинович предложил рецепт спасения Украины

Нардеп Вадим Рабинович предложил рецепт спасения Украины

"> Вадим Рабинович: «Из-за бездарной внешней политики у нас не остается друзей в мире»

Вадим Рабинович: «Из-за бездарной внешней политики у нас не остается друзей в мире»

"> Рабинович назвал реальные цифры, во сколько обойдется национализация ПриватБанка украинцам

Рабинович назвал реальные цифры, во сколько обойдется национализация ПриватБанка украинцам

"> Рабинович входит в топ-5 кандидатов на пост президента Украины

Рабинович входит в топ-5 кандидатов на пост президента Украины

Загрузка...

Последние новости

16:38

Очередные «предприниматели» хотели напоить сограждан паленой водкой (фото)

16:20

Какую болезнь вызывают оживленные автомагистрали, рассказали неврологи

16:19

О положительном воздействии на здоровье банана, картофеля и мучных изделий рассказали специалисты

16:05

Гриппом болеют уже около 3 млн. украинцев

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Штормовое предупреждение в Одессе продлили

Штормовое предупреждение в Одессе продлили »

Донбасс

Спасатели Донетчины обратились к водителям из-за непогоды

Спасатели Донетчины обратились к водителям из-за непогоды »

Харьков

Подростка, который в новогоднюю ночь сломал ребра старушке, арестовали

Подростка, который в новогоднюю ночь сломал ребра старушке, арестовали »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.