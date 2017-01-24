СБУ возбудила уголовное дело против Пинчука

Пинчук обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос депутатский запрос Дмитрия Яроша.

Уголовное дело возбуждено по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «финансирование терроризма».

«Службой безопасности Украины в пределах компетенции внимательно обработано ваше депутатское обращение. Изложенные вами обстоятельства расследуются главным следственным управлением СБУ в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных статьей 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ред.), статьей 258-3 (создание террористической группы или террористической организации – ред.), и статьей 258-5 (финансирование терроризма – ред.)», говорится в ответе, который обнародовал Ярош на своей странице в Facebook.

Как сообщали «Комментарии», в конце прошлого года Пинчук в статье Wall Street Journal заявил, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой.

Он также отмечал, что Украина должна будет приспособиться к новым веяньям и быть готовой идти на «болезненные компромиссы». Кроме того, он призывал киевские власти принять результаты местных выборов в Донбассе.