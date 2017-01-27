Министр объяснил, почему Донбасс не оккупированная территория

Комитет министров Совета Европы и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а об «эффективном контроле» территорий Донбасса

Согласно международному праву, Донбасс нельзя считать оккупированной территорией. Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, пишет «Украинская правда».

«В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации. Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс. Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а об «эффективном контроле». Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто является вооруженной так называемой «властью», – пояснил Вадим Черныш.

Несмотря на то, что правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, правовые последствия у понятий «оккупация» и «эффективный контроль» разные.

По словам министра, при оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при «эффективном контроле» Киев обязан действовать так, чтобы невоенным способом вернуть территории, интегрировать их и поддерживать с ними связи.

«То есть, признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену», – подвел итог министр.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Киев придумал план по реинтеграции Крыма.