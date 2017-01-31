В Днепре напали на депутата горсовета

Мэр Борис Филатов обвинил правоохранителей в бездеятельности и пригрозил прекращением финансирования их нужд

Глава депутатской фракции «Объединение «Самопоміч» в Днепровском горсовете, занимающий пост Главы постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления Артем Хмельников сообщил о том, что в ночь на 31 января подвергся нападению. По словам политика, трое неизвестных поджидали его возле подъезда дома. При этом Хмельников заявляет, что целью их не было ограбление.

«Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забирать что либо ценное. Связываю, это нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было. Связываю это с той позицией, которую держу и высказываю. Все версии передаю следствию», - сообщил депутат.

На произошедшее уже резко отреагировал городской голова Борис Филатов, увидевший в произошедшем недоработку правоохранителей. Мэр напомнил, что за последний год это уже четвертое нападение на депутатов горсовета, а также вспомнил о недавнем погроме автобуса, в которой ехала комиссия для проверки, как убирают город от снега. По словам градоначальника, ни одно из этих преступлений не было раскрыто правоохранителями.

«Вы знаете мое специфическое отношение к депутатскому корпусу. Но я не испытываю ни малейшего злорадства в отношении отвратительного безобразия, который творится сегодня в отношении депутатов горсовета. Более того, я считаю, что безнаказанность преступников - есть прямой результат бездеятельности городской полиции в отношении территориальной громады. Зато в прошлом году патрульная полиция получила из местного бюджета 5 миллионов субвенции, национальная полиция - 8 миллионов. Через день «слуги закона» клянчат у меня деньги, автобусы, квартиры, комнаты в общежитии. Знаете что? Крутитесь на стороне, позорники. Дырку вам теперь от бублика. Пока не найдете тех, кто напал на Артема», - заявил Борис Филатов.

