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Иудеи всего мира отмечают праздник Хануки

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Праздник начинается с заходом солнца

Праздник начинается с заходом солнца

С заходом солнца иудеи всего мира сегодня начинают отмечать праздник Хануки, празднование продлится 8 дней. Эти дни приходятся на период с вечера 24 декабря 2016 г. по 1 января следующего года.

Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудейских войск. 

После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.

Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем. 

Сегодня ханукальные свечи надо расставлять справа налево. Зажигать - слева направо. Сначала надо зажигать центральную свечу (служку), а затем - остальные

Зажигать свечи нужно ночью и перед тем, какзажечь их, запрещено приниматься за какое-либо другое дело. 

В эти принято есть пищу, жареную на масле. Главные ханукальные лакомства — это жареные на масле пончики с вареньем внутри и картофельные оладьи латкес.

Для того чтобы и дети почувствовали особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника «дмей Ханука», или на идиш «ханука-гелд» – деньги, которые они могут использовать по своему усмотрению. 

Самая знаменитая из ханукальных игр – игра в волчок, дрейдел. Его делают в виде кубика, на четырех сторонах которого пишут буквы «нун», «гимел», «эй» и «шин»: первые буквы слов «нес гадоль га шам» ("чудо великое произошло там» – т. е. в стране Израиля). В Израиле вместо буквы «шин» пишут букву «пэй». Таким образом, буквы образуют аббревиатуру слов «нес гадоль га по» ("чудо великое произошло здесь").

 

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Теги: праздник, Ханука

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