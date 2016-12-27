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общество

Руководитель «Х-фактора» о победе россиянина: Зрители оценивают человека и его талант

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российский певец Севак Ханагян.

российский певец Севак Ханагян.

«Для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант».

Так руководитель проекта «Х-фактор» StarLightMedia Елена Романенко прокомментировала Медианяне победу в финале 7 сезона российского певца Севака Ханагяна. 

Мы уточнили у Елены Романенко, как отбираются участники для кастинга на Х-Фактор после отказа руководства проекта приглашать российских тренеров и с учетом нынешней ситуации в украинском обществе. 

Руководитель проекта «Х-фактор» Елена Романенко

«У нас никогда не было истории, чтобы мы закрывали для кого-то двери. На этот проект может приехать любой человек из любой страны. Возьмут или не возьмут его дальше, пройдет ли он в тренировочный лагерь и прямые эфиры – уже дело судей. Уверяю вас, что на их решения мы не влияем. Я в какой-то момент даже подумала: «А вдруг…». А потом поняла, что заключать сделки с совестью не могу», — поделилась Романенко. 

На вопрос о том, что «наше обществосейчас нервно реагирует на такие вещи», руководитель «Х-фактора» ответила так:

«Да, но общество за него проголосовало! Это же не обман. Значит, для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант», — подчеркнула Елена Романенко.

Непоколебимым символом стабильности назвало издание бессменную ведущую «Х‑фактора» Оксану Марченко. 

«.. Когда на сцене появилась Оксана Марченко (в шикарном, кстати, платье), я снова вернулась в состояние душевного спокойствия. Все-таки, Оксана Марченко, что ни говори — непоколебимый символ стабильности», — отметила Медианяня. 

ведущая проекта Х-Фактор Оксана Марченко

«Меня как женщину некоторые ее наряды приводили просто в восторг. Было что-то, что нравилось меньше. Но это все равно, что мы сейчас будем спорить, какой цвет лучше: красный или синий. С Оксаной работают хорошие специалисты, ее стилисты, и я им доверяю. Если она считает, что вот так хорошо – значит, так хорошо», — отметила Елена Романенко. 

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Теги: Х-фактор, звезды, проект, Оксана Марченко

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