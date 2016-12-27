Руководитель «Х-фактора» о победе россиянина: Зрители оценивают человека и его талант

«Для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант».

Так руководитель проекта «Х-фактор» StarLightMedia Елена Романенко прокомментировала Медианяне победу в финале 7 сезона российского певца Севака Ханагяна.

Мы уточнили у Елены Романенко, как отбираются участники для кастинга на Х-Фактор после отказа руководства проекта приглашать российских тренеров и с учетом нынешней ситуации в украинском обществе.

«У нас никогда не было истории, чтобы мы закрывали для кого-то двери. На этот проект может приехать любой человек из любой страны. Возьмут или не возьмут его дальше, пройдет ли он в тренировочный лагерь и прямые эфиры – уже дело судей. Уверяю вас, что на их решения мы не влияем. Я в какой-то момент даже подумала: «А вдруг…». А потом поняла, что заключать сделки с совестью не могу», — поделилась Романенко.

На вопрос о том, что «наше обществосейчас нервно реагирует на такие вещи», руководитель «Х-фактора» ответила так:

«Да, но общество за него проголосовало! Это же не обман. Значит, для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант», — подчеркнула Елена Романенко.

Непоколебимым символом стабильности назвало издание бессменную ведущую «Х‑фактора» Оксану Марченко.

«.. Когда на сцене появилась Оксана Марченко (в шикарном, кстати, платье), я снова вернулась в состояние душевного спокойствия. Все-таки, Оксана Марченко, что ни говори — непоколебимый символ стабильности», — отметила Медианяня.

«Меня как женщину некоторые ее наряды приводили просто в восторг. Было что-то, что нравилось меньше. Но это все равно, что мы сейчас будем спорить, какой цвет лучше: красный или синий. С Оксаной работают хорошие специалисты, ее стилисты, и я им доверяю. Если она считает, что вот так хорошо – значит, так хорошо», — отметила Елена Романенко.