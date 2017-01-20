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Украинский фильм «Dustards» получил платину на международном кинофестивале (видео)

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Украинская кинолента получила премию

Украинский фильм «Dustards» на международном кнофестивале стал платиновым призером кинопремии International Independent Film Awards в номинации «Документальный фильм».

Об этом сообщается на сайте кинопремии. 

Фильм сняла студия Red Glass и она стал первым украинским документальным фильмом о мотопутешествии по Западной Украине. Режиссером картины выступил Станислав Гуренко, продюсером - Яна Алтухова, сопродюсером - Александр Каменец.

Помимо студии Red Glass, в качестве сопродюсера выступил Александр Каменец. По его словам, фильм «Dustards» заслужено получил свою награду в Лос-Анжелесе. 

По сюжету в картине рассказывается о том, как несколько друзей на своих байках отправились в путешествие по Западной Украине. Кроме неих полноправными «актерами» стали четыре мотоцикла: Honda 1982 года, Yamaha 1978 года, BMW 1986 года и Honda 1985 года выпуска. Саундтреком к фильму стала песня «The road», исполненная Sasha Boole в стиле инди-фольк. 

«Пять дней беспрерывных круглосуточных съемок в естественных условиях, без дублей, без репетиций, имея лишь маршрут, - задача не из легких. Мы снимали, сидя на двери багажника машины, едущей на скорости 100 км/час, с квадрокоптера, с парома... Суммарно за поездку (не считая материала, отснятого в Киеве) было снято около 7 тысяч дублей, это приблизительно 5 часов чистого материала. События, показанные в Dustards, - это диалог человека с природой, а также рассуждения о ценности мужской дружбы, о выборе и о том, что путешествие, даже самое короткое, меняет тебя навсегда», - рассказывает режиссер Гуренко. 

Напомним, Тhe International Independent Film Awards - Международная независимая кинопремия, существующая с 2014 года. Кинопремия ориентирована на новых амбициозных представителей киноиндустрии со всего мира. Награждение участников премии проходит на 7 уровнях (Best Of Show, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze and Honorable Mention) и представляет 41 номинацию для участия.

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Источник: «УкрИнформ»,

Теги: кино, кинопремия, США, фильм

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