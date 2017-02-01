Днепр отправил первую фуру с гуманитарной помощью в Авдеевку

Жители города собрали первый груз на отправку менее чем за сутки

Из Днепра в Авдеевку отправили первую фуру с гуманитаркой. Как сообщили в пресс-службе облсовета, где организован специальный штаб помощи, за один день на призыв откликнулись сотни людей и представители бизнеса. Первым транспортом в страдающий от постоянных обстрелов город отправили питьевую воду, дизельное топливо для генераторов, медпрепараты, еду (консервы, чай, печенье), теплую одежду, одеяла и так далее.

«Я благодарен всем людям и предприятиям, благодаря которым менее чем за сутки, мы смогли сформировать гуманитарный груз. Работа продолжается. Призываю жителей Днепра поддержать жителей Авдеевки и подставить им дружественное плечо в тяжелую минуту», - призвал глава облсовета Глеб Прыгунов.

Офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Восток» Борис Кутовой сообщил, что, по оперативным данным, ситуация в Авдеевке очень сложная.

«Люди прячутся в подвалах, город под обстрелами, есть много больных. Эти люди ждут помощи, и они ее получат вовремя. Также, на обратном пути мы заберем детей и взрослых из Авдеевки, которым необходима медицинская помощь. Ее готовы предоставить в больницах Днепра», - рассказал Борис Кутовой.

Штаб гуманитарной помощи жителям Авдеевки работает в приемной облсовета по адресу: пр. Поля, 2, тел.: (056) 742-75-93.

