Под Авдеевкой обстреляли бригаду энергетиков

Работники ремонтной бригады вынуждены были лежать на земле под дождем и снегом, пережидая смертельно опасный обстрел

В субботу под Авдеевкой под прицельный огонь попала бригада энергетиков ДТЭК, которая выполняла аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«3 бригады ДТЭК Высоковольтных сетей сегодня вновь приступили к работам. Уже в 6:30 бригады начали двигаться к местам повреждений на линии электропередачи. Одна из бригад восстановила участок линии Макеевка-АКХЗ-2. Но повреждения на этой же линии были и на других участках. Туда направилась другая бригада вместе с украинскими военными и мониторинговой группой ОБСЕ. Однако прицельный огонь по работающим людям прекратил все работы. Энергетики вынуждены были лежать под дождем и снегом, пережидая смертельно опасный обстрел. После прекращения обстрела вся бригада покинула место работ», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция полностью обесточены с вечера 30 января. Все это время энергетики ДТЭК совместно с военными Украины пытались выйти на участки с повреждениями и восстановить электроснабжение объектов. В воскресенье, 5 февраля работы будут продолжены, если не будет обстрелов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Европарламент решил вмешаться в ситуацию с Авдеевкой.