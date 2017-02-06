«Депконтроль»: Собственники АТБ легализуют незаконные деньги в США

Парламентарии группы «Депутатский контроль» встретились с представителями посольства США в Украине и ФБР, чтобы обговорить ситуацию, сложившуюся вокруг украинской торговой макки «АТБ-Маркет»

В понедельник 6 февраля представители депутатского объединения «Депутатский контроль» провели встречу в посольстве Соединенных штатов Америки в Украине. Парламентарии обсудили с советником по политическим вопросам Аланом Перселлом и с представителями Федерального бюро расследований Минюста США ситуацию, сложившуюся вокруг украинской торговой марки «АТБ-Маркет».

Украинская сторона обратила внимание на деятельность наибольшей в стране сети супермаркетов «АТБ-Маркет», которая предположительно работает в оккупированном Крыму и на территории неподконтрольного Украине Донбасса.

Также была обнародована информация о возможной легализации (отмывании) собственниками торговой марки незаконно полученных денег на территории США и приобретении на них элитной недвижимости.

«Депутатский контроль» призвал американскую сторону проверить эту информацию.

Депутатское объединение обеспокоено возможной угрозой национальной безопасности со стороны АТБ.

Также на встрече речь шла о возможном сотрудничестве компании с государственными органами России.

Украинские парламентарии обратили внимание американской стороны, что соучредителями группы компаний «АТБ-Маркет» являются предприниматели из Днепра: Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков. Но фактически собственниками сети супермаркетов несколько лет назад стали офшорные компании.

В СМИ писали о том, что в состав собственников вошли люди, у которых есть прямые связи с руководством российских спецслужб.

.Депутаты поблагодарили американских дипломатов за поддержку реформ в Украине и борьбу с коррупцией. Они обратили внимание на то, что США постоянно применяют санкции против компаний, которые незаконно работают на временно оккупированных территориях. .В частности, против ряда российских компаний в Крыму.

Как сообщили народные депутаты, члены «Депконтроля» Андрей Шинькович и Дмитрий лубинец, направленное США обращение будет проверено в рамках полномочий. Парламентарии надеются на реагирование и сотрудничество американских органов в этом деле.

Напомним, ранее члены «Депутатского контроля» обращались к СБУ, СНБО и ГФС с требованием проверить «АТБ-Маркет» в связи с его деятельностью в Крыму и на Донбассе. Кроме того, депутаты сообщали, что реальный контроль за компанией могут осуществлять представители России, в частности, российский олигарх Константин Малофеев.

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