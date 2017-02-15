Сегодня зима встречается с весной

Христиане восточного обряда 15 февраля отмечают Сретение Господне - один из 12 главных церковных праздников

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. В народном быту Сретенье издавна воспринимается как встреча зимы с весной.

У древних славян 15 февраля также называли Громницей - считалось, что это единственный зимний день, когда может случиться гром. По традициям в этот день разжигали у дорог огромные костры. Впоследствии этот ритуал превратился в обычай изготовления на Сретение громовой свечи или «громницы».

Церковные и языческие традиции, связанные со Сретением, зачастую тесно переплетаются.

Чтобы упростить для славян принятие новой веры, отцы церкви использовали уже существующую аналогию — праздник встречи Зимы и Весны, отмечавшийся в тот же период, что и Сретение Господне. Видоизмененные обычаи этого дня стали церковными канонами.

Главный из них — освящение свечей на Сретение. По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, а после раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года. В старину считалось, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы — от града и буйного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней.

В течение же года свечу зажигали в таких случаях: если над домом бушевала страшная непогода, если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм, если возникали сложности в родах, если человека «поймала черная болезнь» (эпилепсия), если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

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