Русский актер отказался от роли убийцы украинцев

Олег Тактаров отказался от «заманчивого предложения» из Голливуда сыграть «кровожадного русского», воюющего в Украине

Актер и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от «заманчивого предложения» из Голливуда сыграть «кровожадного русского», воюющего в Украине. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на страницу актера в Facebook.

В описании роли, которое приводит Тактаров, говорится: «Мужчина, русский, 45–50 лет, Роман – лидер группы русских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся в Украине. «Вырезав» мирную украинскую деревню, Роман и его команда на сбитом американском самолете пускаются в погоню за убегающими от них офицерами военно-морского флота».

Артист признался, что у него сейчас «туго с деньгами», но финансовые проблемы не вынудят его согласиться на такое предложение.

«Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это… Лучше голодать», – подчеркнул Тактаров.

Актер не уточнил деталей проекта.

В 90-е Олег Тактаров выступал в бойцовском турнире UFC под псевдонимом Русский Медведь (The Russian Bear) и выиграл турнир UFC 6. После победы Тактаров получил широкую известность и стал сниматься в кино. Участвовал в таких проектах, как «Самолет президента», «Хищники», «Сокровище нации», «Полиция Майями. Отдел нравов», «Generation П».