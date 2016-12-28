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В НБА принимают допинг

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Некоторые из игроков НБА употребляют допинг

Некоторые из игроков НБА употребляют допинг

НБА имеет проблемы с допингом, некоторые игроки употребляют запрещенные вещества

Об этом заявил известный американский тренер Джордж Карл, сообщает «Сегодня».

Карл в бытность игроком выступал в составе «Сан-Антонио» с 1973 по 1978 год, а тренирует в НБА с 1984 года с незначительными перерывами. Он возглавлял такие команды, как «Кливленд Кавальерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Сиэтл Суперсоникс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз», который покинул в апреле. Был признан лучшим тренером 2013 года. Также работал в мадридском «Реале».

«У нас (в НБА) есть более совершенная программа тестирования, чем в Национальной футбольной лиге (NFL) или Главной лиге бейсбола (MLB), и мы ей всегда хвастаемся. Но у нас все еще есть проблемы с допингом, хотя иные, чем 30 лет назад. А это беспокоит меня больше, чем болваны, которые имеют проблемы с психоактивными веществами», – сказал Карл.

«Я говорю о веществах, повышающих производительность, таких как стероиды, гормоны роста и им подобные. Очевидно, что некоторые из наших игроков употребляют допинг. Как некоторые ребята с возрастом становятся еще стройнее и здоровее? Как они оправляются от травм так быстро? Я сомневаюсь, что это из-за квашеной капусты», – отметил специалист.

Фото: lenta.ru.

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Теги: НБА, допинг, баскетбол

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