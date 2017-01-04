НБА. «Финикс Санз» обыграл «Майами Хит» + ВИДЕО

В домашнем матче «Финикс Санз» оказался сильнее гостей из Майами.

«Финикс» в домашней встрече, проходившей в «ЮС Эйрвейс-центре» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 99:90.

Первый период игры прошел в равной борьбе, а переломной стала третья двенадцатиминутка, которую «Санз» завершили с отрывом в 13 очков. После чего гости так и не сумели отыграть отставание, это уже шестое поражение «Майми Хит» кряду.

Лучшими игроками на паркете стали Девин Букер из «Финикс Санз», который записал на свой счет 27 очков, и Горан Драгич из «Майами» в его активе 24 очка. В составе «Хит» отметился дабл-даблом из 22 очков и 18 подборов Уилли Рид.

Украинец Алексей Лэнь защищающий цвета «Финикс Санз» провел на площадке 16 минут, за это время успел набрать 9 очков, совершил 8 подборов и сделал 3 блок-шота.

Видеообзор матча вашему вниманию: