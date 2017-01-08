НБА. «Чикаго» побеждает «Торонто» в овертайме + ВИДЕО

«Чикаго Буллз» на домашнем паркете победил «Торонто Рэптрос», проигрывая по ходу встречи.

В матче регулярного чемпионата НБА «Быки» добыли победу над «Рапторами», матч завершился со счетом 123:118 в пользу хозяев.

Гости лучше играли в первой половине встречи, завладев инициативой в середине второй 12-минутки. Перевес «Торонто Рэпторс» доходил и до 18 очков, но в заключительном периоде «Чикаго Буллз» смогли выровнять игру и даже выйти вперед.

В концовке основного времени уже «Торонто» были в роли отстающих и были вынуждены отыгрываться, так поединок перевели в овертайм. Дополнительные 5 минут встречи лучше получились у игроков «Буллз».

Лучшим на паркете в составе «Чикаго» стал Джимми Батлер, который оформил дабл-дабл состоящий из 42 очков и 10 подборов. В составе гостевой команды стоит отметить Демара Дерозана на его счету 36 набранных очков и Кайла Лоури в его активе 27 очков, 12 передач и 9 подборов.

После игры защитник «Быков" Дуэйн Уэйд признался, что его впечатляет то, что делает на площадке лидер команды Джимми Батлер. По словам 3-го номера форвард сейчас находится в отличной форме и прекрасно выстреливает в концовках матчей играя одинаково хорошо, как в атаке, так и в обороне.

Видеообзор игры вашему вниманию: