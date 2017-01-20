Игрок МЮ перебирается в Лион. Официально

Голландский фланговый атакующий полузащитник (вингер) Мемфис Депай стал игроком французского Лиона.

Как ранее сообщалось Манчестер Юнайтед и Лион достигли договоренности насчет трансфера Мемфиса Депая, теперь же сам игрок посредством собственного твиттера отрапортовал о завершении перехода в стан лионских Ткачей.

Сегодня состоится официальная презентация голландца во французском клубе.

Также из ранее поступившей информации известно, что лионцы заплатят за молодого полузащитника (22 года) около 25-ти миллионов евро, включая бонусы. В договоре присутсвует и пунк согласно которому манкунианцы имеют право обратного выкупа футболиста.

Напомним, что Депай перешел в Манчестер из ПСВ летом 2015 года за сумму равную 34 миллионам евро. Стоит отметить, что это не первый подобный переход игрока «Красных дьяволов» в ряды французской команды. В августе 2015 года бразильский правый защитник Рафаэл отправился в этом же направлении, сумма сделки составила по данным портала трансфермаркет 10 миллионов евро.

За «Красных» Мемфис в общей сложности провел 52 матча во всех турнирах и отметился 7-ю точными ударами. В текущем сезоне Депай сыграл лишь 4 матча в АПЛ и ни разу не выходил на поле с первых минут.