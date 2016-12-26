Обама не сомневается, что выиграл бы выборы в 2016-м
26/12/2016 20:09
Большинство американцев, считает Обама, разделяет именно его позицию в отношении курса страны
И похвалил Клинтон за то, что она «отлично сыграла»
Уходящий президент США Барак Обама уверен в том, что выиграл бы президентские выборы в ноябре 2016 года, если бы мог в них участвовать. Он заявил, что большая часть американских граждан разделяет именно его позицию в отношении курса страны.
«Я уверен, что, если бы мог снова баллотироваться, я бы мобилизовал большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они поддержали бы направление, в котором мы двигаемся», – цитирует Обаму CNN.
Победу Дональда Трампа он объяснил тем, что в ходе предвыборной кампании демократы проигнорировали целые слои населения. И также отметил, что против Хиллари Клинтон «сплотились» СМИ, тем не менее она «отлично сыграла в очень сложных условиях».
Ранее сообщалось, что после вступления в должность Дональд Трамп планирует отменить около 70% указов, распоряжений и инструкций, введенных во время пребывания Барака Обамы на посту главы Белого дома. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2017 года.
Фото: www.globallookpress.com
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