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Обама не сомневается, что выиграл бы выборы в 2016-м

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Большинство американцев, считает Обама, разделяет именно его позицию в отношении курса страны

Большинство американцев, считает Обама, разделяет именно его позицию в отношении курса страны

И похвалил Клинтон за то, что она «отлично сыграла»

Уходящий президент США Барак Обама уверен в том, что выиграл бы президентские выборы в ноябре 2016 года, если бы мог в них участвовать. Он заявил, что большая часть американских граждан разделяет именно его позицию в отношении курса страны.

«Я уверен, что, если бы мог снова баллотироваться, я бы мобилизовал большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они поддержали бы направление, в котором мы двигаемся», – цитирует Обаму CNN.

Победу Дональда Трампа он объяснил тем, что в ходе предвыборной кампании демократы проигнорировали целые слои населения. И также отметил, что против Хиллари Клинтон «сплотились» СМИ, тем не менее она «отлично сыграла в очень сложных условиях».

Ранее сообщалось, что после вступления в должность Дональд Трамп планирует отменить около 70% указов, распоряжений и инструкций, введенных во время пребывания Барака Обамы на посту главы Белого дома. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2017 года.

Фото: www.globallookpress.com

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Теги: Обама, Трамп, Клинтон, выборы

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