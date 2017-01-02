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Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом

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В прошлом году на Новый год во Франции от действий поджигателей пострадали 804 авто, на 17,5% меньше

В новогоднюю ночь были сожжены или повреждены 945 автомобилей

Более 900 автомобилей сожжены или повреждены в результате поджога во Франции в новогоднюю ночь, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя МВД страны.

Как сообщает в понедельник газета Parisien со ссылкой на представителя МВД Пьера-Анри Бранде, в эту новогоднюю ночь «945 автомобилей были сожжены или повреждены» в результате поджога, что свидетельствует об увеличении числа сожженных транспортных средств на 17,5% по сравнению с прошлым годом (804 сожженных или поврежденных автомобиля).

 

По данным Parisien, при подсчете фиксируются инциденты, произошедшие в период с 18.00 31 декабря по 06.00 1 января.

Представители партии «Национальный фронт» подвергли критике нового премьер-министра Брюно Ле Ру за «крайне расплывчатый» отчет. Они заявили, что отчет дает неполную картину, поскольку в нем не учитывается, что в результате поджога могут быть повреждены и другие находящиеся рядом автомобили. Партия потребовала ясности в отчете от премьера, а также четкого плана дальнейших действий.

Как отмечает газета, Бранде объяснил, что министерство выбрало для своего отчета наиболее важный критерий – сам факт поджога, являющийся преступлением. Он добавил, что по этому критерию уместнее проводить сравнение, поскольку часто повреждения других машин бывают незначительными.

Фото: Flickr

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Теги: Франция, авто, поджог

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