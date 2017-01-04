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Мир

Японцев мобилизуют на строительство «новой страны»

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Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, председатель Либерально-демократической партии Японии

Основное внимание премьер-министр Японии намерен уделить экономике и активной дипломатии во внешней политике

Япония приступает к строительству «новой страны», которая сама будет определять свое будущее, заявил в среду на пресс-конференции по случаю Нового года японский премьер-министр Синдзо Абэ в городе Исэ префектуры Миэ, сообщает РИА Новости.

Запись его выступления опубликована на сайте интернет-телевидения правительства Японии.

В 2017 году исполняется 70 лет со времени создания в Японии под эгидой США послевоенной «мирной конституции», которую правительство Абэ стремится изменить, чтобы получить большую самостоятельность в вопросе обороны страны.

«Сейчас пора смотреть в будущее, на последующие 70 лет, и начать строительство новой страны», – сказал Абэ журналистам. По его словам, будущее японцев это «не то, что кто-то еще им должен дать». «Мы, японцы, построим его своими руками – сейчас как раз нужны усилия, чтобы сделать это», – добавил премьер.

Открыть путь к такому будущему, по его словам, должна следующая сессия парламента Японии, которая откроется 20 января. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен досрочно распускать палату представителей для проведения досрочных выборов. С другой стороны, правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии «Комэйто» и так обладают необходимым для принятия законов большинством мест законодателей.

Главное внимание администрация Абэ в 2017 году намерена, по словам премьер-министра, уделить экономике и активной дипломатии во внешней политике.

Фото: © AP Photo, Lai Seng Sin

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Теги: Япония

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