Путина попросили навести порядок в Мексике

«Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – написал автор петиции

Петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для решения имеющихся у страны проблем появилась на сайте change.org.

«Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю», – отмечает автор обращения под ником Freppo Sovietico. Сама петиция озаглавлена как «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства».

По его мнению, ни США, ни ООН не делают ничего для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», – пишет Freppo Sovietico в аннотации к своей инициативе.

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – отмечает автор.

Мексика сейчас переживает не лучшие времена. Тысячи людей выходят на акции протеста против повышения цен на бензин и топливо, а национальная валюта обновляет исторические минимумы по отношению к доллару.

Петиция набрала уже несколько тысяч голосов.