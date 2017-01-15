УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Путина попросили навести порядок в Мексике

0

От президента России ожидают победы над коррупцией в Мексике

«Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – написал автор петиции

Петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для решения имеющихся у страны проблем появилась на сайте change.org.

«Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю», – отмечает автор обращения под ником Freppo Sovietico. Сама петиция озаглавлена как «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства».

По его мнению, ни США, ни ООН не делают ничего для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», – пишет Freppo Sovietico в аннотации к своей инициативе.

«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», – отмечает автор.

Мексика сейчас переживает не лучшие времена. Тысячи людей выходят на акции протеста против повышения цен на бензин и топливо, а национальная валюта обновляет исторические минимумы по отношению к доллару.

Петиция набрала уже несколько тысяч голосов.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Путин, Мексика, коррупция, петиция, Латинская Америка

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Исчез житель Чечни, посмевший жаловаться на Кадырова

Исчез житель Чечни, посмевший жаловаться на Кадырова

Загрузка...
НАБУ відкрило справу проти голови НБУ Гонтарєвої
1752355Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу проти голову Нацбанку України Валерії Гонтарєвої на підставі рапорту помічника генпрокурора Владислава Куценка. Ще одним
«Росія зовсім збожеволіла», – російський журналіст вшанував пам’ять загиблого українця
138040На думку журналіста і блогера з Росії Олександра Тверського, росіяни вперто не помічають війни на Донбасі, а Кремль лише підкидає «дрова у

Последние новости

15:00

В Нью-Йорке убили 70 тысяч птиц для безопасных полетов

14:52

Украинский тренер оказал наибольшее влияние на развитие футбола

14:49

Нацгвардия просит проверить заявление Белецкого

14:40

Саакашвили обвинил Насирова в лоббировании бизнес-интересов тестя

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам »

Запорожье

Мусор и дворняги: как осваивают миллионы в коммунальном аэропорту Запорожья (ФОТО)

Мусор и дворняги: как осваивают миллионы в коммунальном аэропорту Запорожья (ФОТО) »

Одесса

Ренийская ЦРБ осталась без воды

Ренийская ЦРБ осталась без воды »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.