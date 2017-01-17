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Лондон становится на путь «жесткого» Brexit

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«Мы покидаем Европейский союз, но мы не покидаем Европу», – заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально «жесткого» Brexit.

Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры с ЕС продлятся, как ожидается, от полутора до двух лет.

Мэй подтвердила, что Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда. Это означает крушение надежд проевропейски настроенных парламентариев и рядовых британцев, заявлявших, что принятое на референдуме решение предполагало лишь выход из ЕС, но не из общего рынка.

Такой вариант Brexit в СМИ назывался «жестким» или «чистым». Правительство воздерживается от навешивания таких ярлыков, заявляя, что речь идет о выгодном для Великобритании Brexit. Так, Мэй сегодня подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

Премьер в своей речи заявила, что Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий Brexit в рамках специальной министерской комиссии.

Еще один важный приоритет для Мэй – «как можно скорее» добиться гарантий прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Великобритании.

Мэй подчеркнула, что стремится к сохранению тесных отношений с ЕС и желает ЕС успеха. При этом она предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

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Теги: Brexit, Великобритания, ЕС, Лондон, Мэй

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