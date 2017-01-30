На «Фукусиме-1» нашли радиактивный мусор

Технологи надеются, что исследования радиактивного мусора прольют свет на состояние расплавленного топлива на разрушенном объекте АЭС

Под поврежденным в 2011 году вторым реактором на японской АЭС «Фукусима-1» технологи энергетической компании Tokyo Electric Power обнаружили радиоактивный мусор, который может пролить свет на реальное состояние расплавленного топлива на разрушенном объекте, сообщило в понедельник агентство Киодо.

Обнаруженный мусор имеет вид некой массы черного цвета. Его обнаружили с помощью камеры, прикрепленной к телескопической трубке длиной 10,5 метра. Далее планируют исследовать находку с помощью робота, оснащенного камерой. Эти работы запланированы на середину февраля. Робот проникнет в поврежденную зону станции и с его помощью можно будет выяснить, сколько ядерного мусора предстоит убрать во время работ по ликвидации последствий аварии.

До разрушительного землетрясения и цунами в Японии в 2011 году, которое и провредило АЭС, на «Фукусима-1» действовали три реактора. Стихия разрушила систему охлаждения оборудования станции и ядерное топливо начало плавиться.

Ранее «Комментарии" писали о том, что смета на ликвидацию последствий на АЭС «Фукусима» выросла вдвое.