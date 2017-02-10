Венгрия отгородится от мигрантов еще одним забором

На границе также должны появиться лагеря для задержанных нелегалов

Венгрия готова возвести вторую линию забора на южной границе для сдерживания потока мигрантов, если ситуация ухудшится в этом или следующем году, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя департамента премьер-министра Венгрии Яноша Лазара.

Также Лазар сообщил, что правительство планирует построить на южной границе закрытые лагеря, куда поместят задержанных мигрантов, пока будут рассматриваться их прошения о предоставлении убежища.

По словам Лазара, сейчас в Венгрии находятся около 600 мигрантов, чьи прошения о предоставлении статуса беженца еще не отклонены, но находятся на рассмотрении. Большинство из них располагаются в открытых лагерях. Лазар заявил, что правительство стремится ограничить их перемещение по стране.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли порядка 400 тыс. беженцев и мигрантов, преимущественно направляясь через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны воздвигли забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль. Будапешт уверен, что план ЕС нарушает государственный суверенитет Венгрии.