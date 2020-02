Украинская коррупция в инфраструктуре: каков результат для денег Евросоюза

Развитие транзитных коридоров для различных видов транспорта является важной задачей для украинских чиновников. Евросоюз и его финансовые институты в целом предоставили Украине для развития инфраструктурных проектов около 6 миллиардов евро в рамках различных программ.

Помощь Евросоюза

Значительная часть этих средств в Украине еще не использована вследствие того, что Евросоюз хочет убедиться в том, что эти средства будут использованы прозрачно, без коррупционной составляющей. С целью эффективного использования предоставленные средства украинское правительство разработало Комплексный план действий по реализации Стратегии реформы управления жизненным циклом инфраструктурных проектов в Украине на 2020-2024.

В декабре 2017 года Европейский Союз утвердил новую Стратегическую программу помощи Украине на 2018-2020 годы (Single Support Framework), которая разработана, несмотря на 3 ключевые цели поддержки Украины: укрепление государственного управления, укрепление экономики и укрепление общества. Европейское сообщество поддерживает Украину в стремлении реформ и финансирует эти проекты.





Общий объем помощи Украине от Евросоюза на этот период должен составлять 430-530 млн евро. Финансирование будет предоставляться по принципу "more for more", то есть есть прямая зависимость финансирования от реализации проектов и выполнения согласованных в рамках программы соответствующих реформ.

Для европейских инвесторов важно понимать, кто и как будет использовать для развития транспортной отрасли и транзитных коридоров средства международной помощи.

Стратегия реформ "новых лиц"

Функционирования транзитных магистралей и создание хабов в Украине обеспечивает Министерство инфраструктуры Украины. В компетенции этого ведомства находятся автомобильные, воздушные, железнодорожные, морские и речные пути сообщения.

Часто под хорошими идеями скрывается формальное их использование или реализация решений по собственному усмотрению. Министр инфраструктуры Владислав Криклий придерживается принципа отбора и назначения кадров, который базируется на главном критерии "новых лиц". Между профессионалами и новыми людьми с неизвестным уровнем профессиональных знаний и подготовки, предпочтение отдается новым людям, при этом уровень профессионализма таких людей часто не соответствует уровню должностей и ответственности.

В то же время Министерство инфраструктуры, которому подчинено много государственных предприятий и подразделений, проводит кадровую политику, которая препятствует реализации евроинтеграционных целей. Около 60 руководителей предприятий, подчиненных министерству, находятся в статусе исполняющих обязанности, некоторые структурные подразделения вообще не имеют руководства.





Показательна ситуация с танкером "Делфи". Это судно под флагом Молдавии во время шторма в конце ноября 2019 года сорвало с якоря. В результате танкер сел на мель вблизи городского пляжа "Дельфин" в Одессе, в результате чего в пригородной акватории произошел излив нефтепродуктов и других вредных веществ. Сейчас корабль лежит на правом борту и уже стал местной достопримечательностью – на его фоне люди фотографируются и делают селфи. Как Министерство инфраструктуры планирует решать эту проблему, неизвестно.





Специалисты отрасли отмечают, что руководители министерства и многих подразделений не имеют достаточного опыта, но несут значительную ответственность за развитие транспортной инфраструктуры Украины.

Пример успешных предприятий

В транспортной отрасли Украины являются предприятия, которые работают на расширение экономического потенциала, например Государственное предприятие "Госгидрография", обеспечивает предоставление гидрографических и навигационных услуг для обеспечения безопасности судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях Украины. Это предприятие обслуживает маяки и буи, а также другие технические средства, которые помогают судовым штурманам правильно прокладывать маршрут для морских и речных судов.

В последние годы коллектив усовершенствовал электронную систему навигации, использует беспилотники для оцифровки навигационных карт. Важным направлением деятельности является приведение в порядок системы навигации и безопасности судоходства на внутренних водных путях. Предприятие внедряет инновационные решения, которые разрабатываются совместно с Национальной академией наук Украины для повышения уровня безопасности и увеличения транзитного потенциала экономики Украины.

"Госгидрография" последовательно защищает национальные интересы: продолжается работа по противостоянию агрессии и обеспечению безопасности на море - по требованию учреждения региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли российские электронные навигационные карты (ЕНК) на воды Украины из своих каталогов.

Учреждение возглавляет опытный профессионал Александр Щипцов, который обеспечил реорганизацию предприятия, благодаря чему средства инвестируются в развитие человеческого капитала, проводятся тренинги и обучения, обновляется оборудование и судна.





Директор института энергетических исследований, аналитик и политический эксперт Дмитрий Марунич в фейсбук-паблике подчеркивает, что именно этому предприятию удалось реализовать ряд инновационных проектов, которые соответствуют лучшим мировым образцам.

Несмотря на это, против предприятия и его руководства предшественники развернули информационную кампанию, целью которой является смена руководства. Бывший руководитель учреждения Дмитрий Падакин и руководитель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев систематически подают недостоверную информацию министру инфраструктуры, дискредитируют руководство "Госгидрографии" и реальные достижения предприятия. Похоже на то, что группа лиц заинтересована в смене руководства предприятия в свою пользу и установлению контроля над стратегически важной для экономики и безопасности Украины сферой.

Реальные проблемы отрасли

Министерству инфраструктуры следует обратить внимание на реальные проблемы, о которых знают большинство специалистов. Например, сосредоточить внимание на том, что Морская администрация Украины, которая уполномочена на аккредитацию школ по подготовке моряков, проводит эту аккредитацию по непонятным критериям. В этой сфере широко распространена коррупция. Для получения профильного образования, подтверждения квалификации, разрешений и допусков необходимо уплачивать теневые средства.

Об этом пишут специалисты и блогеры, например Иван Ниякий, который детально раскрывает коррупционные проявления в аттестации украинских моряков.





Специалисты, которые ставять цель получить паспорт моряка, подтверждение квалификации, сталкиваются с несколькими коррупционными кругами. Об этих явлениях знают все причастные к отрасли, но похоже, что в Министерстве инфраструктуры об этом не знают.

Министерство декларирует высокий уровень прозрачности в своей деятельности, но нет никаких комментариев относительно обысков, которые недавно прошли в кабинете государственного секретаря министерства Андрея Галащука провели Государственное бюро расследований и Национальная полиция.





Европейский Союз ранее поддержал введение в Украине должности государственных секретарей министерств. Идея заключалась в том, чтобы эти служащие не были связаны с политикой и квотным принципом формирования правительства. Но как оказалось, аполитичны госсекретари не всегда могут быть антикоррупционными.

Итак, можем сделать вывод, что внедрение новейших технологий в транспортной сфере Украины напрямую зависит от доверия европейских институтов к Украине. Финансовые ресурсы, которые европейские партнеры выделяют для реформ транспортной отрасли Украины, необходимо использовать для внедрения инноваций и современных подходов к созданию трансъевропейских транспортных коридоров и хабов в Украине. Для этого украинская власть должна продемонстрировать реальные шаги в борьбе с коррупцией и следовать лучшим примерам деятельности, которые есть в Украине и за ее пределами.

Коррупционные проявления: рейдерский захват "Госгидрографии"

Несмотря на реальные достижения государственного учреждения "Госгидрография", Министерство инфраструктуры Украины направило 18 февраля в Кабинет министров Украины представление на утверждение исполняющим обязанности начальника государственного учреждения – Дмитрия Падакина. Это именно тот бывший руководитель "Госгидрографии", который был уволен в марте 2019 года и является фигурантом нескольких уголовных производств относительно нарушений при осуществлении государственных закупок, неправомерных выплат надбавок и премий, ненадлежащего обеспечения защиты государственных имущественных прав и интересов во время незаконной экспроприации имущества учреждения Российской Федерацией.

Эксперты констатируют, что фактически происходит заранее подготовленный рейдерский захват "Госгидрографии" министром инфраструктуры Владиславом Криклием, государственным секретарем этого министерства Андреем Галущуком и руководителем Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаилом Киреевым путем назначения на должность руководителя учреждения своего доверенного лица.

Это увлечение было спланировано и происходит вопреки экономических интересов Украины, направлено против специалистов отрасли. Единственный мотив назначения Дмитрия Падакина - достижение корыстных интересов группы заинтересованных лиц, возглавляющих Министерство инфраструктуры, и, пользуясь своим служебным положением, назначают на руководящие должности своих протеже.

Политический эксперт Петр Олещук оценивая сложившуюся ситуацию, отмечает в фейсбук-пабліку, что Дмитрий Падакин никак не производит впечатление "нового лица", поскольку уже был исполняющим обязанности "Госгидрографии" и о нем в Единый реестр досудебных расследований неоднократно вносились сведения о различных коррупционных нарушениях.

Эксперт также отмечает, что центральные органы власти Украины и, в частности, Мининфраструктуры в последнее время очень часто попадают к новостям о коррупции. Происходит наглое и нескрываемое нарушение процедур назначения руководителей, нет квалификационных проверок кандидата и не объявлено открытого конкурса.

Совету национальной безопасности и обороны и Службе безопасности Украины необходимо обратить внимание на кадровую политику, которую проводит Министерство инфраструктуры, поскольку это учреждение, которое обеспечивает национальные интересы в сфере гидрографии и навигации. Очевидно, что ситуация с кадровыми назначениями в Министерстве инфраструктуры подрывает доверие украинского общества к Кабинету министров и его антикоррупционной политики, а также порочит его в глазах международного сообщества.

