Покер в Украине и в мире: вид спорта или азартная игра

Азартные карточные игры: как все начиналось

Родиной покера, как, впрочем, и других карточных игр принято считать Восточную Азию эпохи раннего средневековья. Первые связанные с картами азартные игры (в том числе и на деньги) появились в Китае во времена правления династии Тан в промежутке между VIII и X веками нашей эры. Само собой, что кроме Поднебесной на звание картежной колыбели претендует еще несколько восточных стран, но на сегодня самая древняя найденная игральная карта имеет китайское происхождение.

Первоначально в качестве карт использовались специальные таблички, вырезанные из бамбука или кости, а также ходившие в обиходе мелкие бумажные купюры. До нас колода древних китайских карт дошла в виде 120 листов, разбитых по 4 основным мастям. Это количество и кратное ему число 8 (по числу мастей в корейских картах) – не случайно. Некоторые исследователи полагают, что само появление игральных карт напрямую связано с магическими ритуалами, а число мастей – с количеством сторон света и стихиями, с которыми ассоциировались тогда все предметы окружающего мира.

Забава пришлась китайскому двору по вкусу, причем, если верить легендам, настолько, что китайский император Му-цзун – большой охотник до разнообразных развлечений (которые в конце концов свели его в могилу) – презентовал своей супруге "Карты домино". Дальше – больше. По Великому шелковому пути вместе с китайскими товарами карточные игры попадают в Индию, Персию (Иран) и Египет. Персам в общих чертах задумка понравилась, но полностью перенимать азиатскую игру они не стали, а разработали собственную локализацию под общим названием "Ганджифу" (от персидского "гандж" – сокровище). От изображения людей на картах сторонникам ислама пришлось отказаться, что, впрочем, с лихвой компенсировалось в соседней Индии, где для удобства персидскому изобретению еще и была придана круглая форма. В колодах могло насчитываться не только 120, но и 96, а то и всего 20 листов. Ощутимо варьировалось и количество мастей: от пресловутых 4 до 30.

Кто привез детище средневековых арабо-китайских игроделов в Европу точно неизвестно. Историки считают, что это могли быть либо перекочевавшие из Индии или Египта цыгане, либо возвращавшиеся из Святой земли крестоносцы, либо сами арабы, вплоть до XVI века, компактно проживавшие на территории нынешней Испании. Как бы там ни было, но восточная забава завоевала сердца жителей Старого света, и поделать с этим ничего не смогли ни король Франции Людовик IX Святой, который в 1254 году издал эдикт, запрещавший карточные игры под страхом наказания кнутом, ни не менее святая папская инквизиция.

Самая ранняя известная европейская карточная колода "Таро" была изготовлена в Ломбардии в XIV веке и современные игральные карты можно считать ее выхолощенной версией. Основная колода или "Младший аркан" на 56 листов состоял из 4 мастей с цифрами от 1 до 10 и картинками с изображениями рыцаря, валета (пажа), королевы и короля. "Старший аркан" насчитывал 22 именные козырные карты (фокусник, монахиня, императрица, смерть и т.д.).

С ростом популярности карт последовало и их упрощение. Покупка полного набора арканов не всем была по карману, правила игры – слишком сложными для рядовых обывателей, поэтому сначала из колоды исчезли 4 рыцаря, а затем оказался лишним и "Старший аркан". Напоминанием о нем в классической колоде осталась только карта "Шут" или "Джокер". Да и он до середины позапрошлого века использовался только в отдельных играх и получил широкое распространение с легкой руки американского предпринимателя Сэмюэля Харта.

Восход покера

Прародителей у покера довольно многом. На востоке одним из его прообразов считается персидская карточная игра "Ас-Нас" с похожими выигрышными комбинациями (но без флешей и последовательностей), упоминания о которой относятся к XVII веку. В игре использовалась колода из 5 мастей по 5 карт с изображением туза, шаха, дамы, солдата и музыкантов/танцующей девушки в каждой. Играли в ас-нас обычно впятером – колода раздавалась без остатка всем участникам, после чего они делали ставки на то, у кого из них лучшая комбинация. Уже тогда одной из ключевых особенностей "геймплея" считался блеф или "стрельба из ружья" – как называли этот прием сами персы.

Разнообразных игр с набором определенных комбинаций и ставками было в избытке и в средневековой Европе. Будь то французский ланскенет, в который с азартом играли мушкетеры Дюма, английский брэг или немецкий похен (пох) – игра XV века, давшая, по одной из версий, название современному покеру. Говорить об этих играх как о чем-то устоявшемся сложно – правила, выигрышные сочетания карт и их количество в колоде с течением времени менялись, а первые упоминания о французском варианте немецкого похена – poque, более-менее похожем на современный покер, относятся к гораздо более позднему периоду – началу XIX века. Впрочем, эта игра так и осталась бы в статусе "одной из многочисленных азартных карточных забав", если бы не интенсивный период колонизации Северной Америки и европейские переселенцы, взявшие с собой в дорогу несколько колод.

Колыбелью классического покера часто называют Новый Орлеан 1800-х годов, ставший самой первой столицей азартных игр в США, и курсировавшие по Миссисипи колесные пароходы, пассажиры которых коротали время за карточным столом. Окончательные правила этой игры были отточены в военных лагерях солдат армий Севера и Юга в Гражданскую войну и во время "золотой лихорадки", после чего покер стал игрой №1 в салунах на обоих побережьях континента. Спустя 70 лет посол США в Великобритании и соратник Авраама Линкольна Джейкоб Шенк презентовал королеве Виктории свод правил "американской национальной игры", а настоящую популярность в Европе покер приобрел во время Первой мировой войны, чему способствовало присутствие экспедиционного корпуса США на театре боевых действий. Впрочем, самому Шенку игра удачи не принесла – изданная им в 1880 году книга "Дро: правила игры в покер" вызвала возмущение общественности и на карьере юриста отставному послу пришлось поставить крест.

Сегодня игра стала обязательным атрибутом любого наземного казино, причем не только на своей родине – в США, но и по всему миру, уже не говоря о популярности онлайн-покера. Кроме того, эта покер уже является своеобразной частью массовой культуры, так или иначе присутствуя в качестве антуража в фильмах культовых режиссеров или саге Яна Флеминга об агенте 007.

Ежегодных турниров, которые проводятся в разных странах (в Украине, к примеру, в декабре проходил PokerMatch UA Millions Stadium) не перечесть, поэтому в этой связи стоит упомянуть разве что о самом престижном из них – Мировой серии покера (англ. World Series of Poker, WSOP), основанной в 1970 году легендарным Бенни Биньоном, владельцем казино "Подкова" в Лас-Вегасе. Соревнования, продолжительностью около месяца, состоят из серии турниров по нескольким "каноническим" разновидностям игры и хотя официального чемпионата мира по покеру не существует, безоговорочным чемпионом в покер-сообществе считается победитель "Главного события" (WSOP Main Event).

Испытать свои способности и удачу может каждый. Правда, кроме личностных качеств понадобится от 10 до 50 тыс. долларов на вступительный взнос и готовность столкнуться с серьезной конкуренцией – в прошлом году в серии, где на кону стояло 10 млн. долларов, приняло участие более 8,5 тыс. игроков. Начиная с победы Кристофера Манимейкера на турнире WSOP-2003, где благодаря смелому блефу никому не известному игроку удалось забрать банк в 2,5 млн долл., интерес к игре с каждым годом растет.

Покер: спорт или азартная игра

Относится покер к спорту или это все-таки азартная игра – вопрос открытый ведь его нередко приравнивают к рулетке, костям, кено или колесу фортуны. Во всяком случае, наряду с ними покер находится под запретом в большинстве стран средней Азии (Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан).

По определению, азартные игры – это любые состязания, целью которых является получение материальных ценностей, а исход полностью или в значительной мере зависит от случая (само название от французского jeu de hasard – "игра случая"). Формулировка на первый взгляд точная, однако может быть истолкована по разному. Сторонники версии о покере как виде спорта апеллируют к обеим частям такого определения.

Так, менеджер компании Holdemworld по Украине Артур Асатрян вполне резонно отмечает, что денежный выигрыш – неотъемлемая составляющая любого вида спорта, будь то футбол или хоккей, и без финансового стимула игрок попросту не будет играть на полную. К тому же, участие в турнире спортивного покера подразумевает внесение единоразового взноса, больше которого игрок не проиграет, а внесение инвестиций не является отличительной чертой одного только покера. Так или иначе, любой спортсмен вкладывает время и деньги в надежде получить результат, что не всегда оборачивается прибылью.

Что касается роли профессионализма в игре, то здесь большинство адвокатов покера говорят о том, что на большой дистанции опытный игрок, обладающий навыками, имеет гораздо больше шансов на победу, чем любитель. Хотя это полностью и не отменяет шансы последнего на успех (как и в обычном спорте, где вероятность обыграть фаворита для слабой команды так же существует). В качестве примера приводится всемирно известный профессиональный игрок в покер Фил Хельмут, ставший призером WSOP 13 раз. На руку этой точке зрения сыграл в 2012 году суд штата Нью-Йорк, который постановил, что покер является игрой, требующей знаний и умений и никак не связан со случаем.

Впрочем, при всей схожести со спортом у игры есть и свои объективные минусы, присущие всем азартным играм. Ведь не даром один из пионеров игры – Джонатан "Капитан" Грин, умудрившийся выиграть за одну ночь игры в покер баснословные для XIX века 23 тыс. долларов, – впоследствии превратился из заядлого "гэмблера" в икону антиигорного движения и называл покер не иначе как "игрой обмана" (The Cheating Game).

Даже если потенциальному игроку повезло и он не принадлежит к 1,5% населения Земли, склонных к патологической игровой зависимости – лудомании, постоянный проигрыш вызывает у любого мало-мальски азартного человека страстное желание отыграться, поставив на кон последнее, что может привести к плачевным последствиям. Кроме того, как показывает анализ больших массивов данных, почти 65% игроков в покер стабильно уходят в "минус", а среди тех, кто играет на постоянной основе таких чуть больше половины. Не стоит забывать и о таких связанных с регулярной игрой вещах как десоциализация, преобладание негативных эмоций и нестабильность дохода.

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