Минимальные зарплаты в разных странах: сколько денег уходит на еду

Компания Picodi проанализировала минимальную зарплату в 54 странах и сравнила, какие суммы тратят жители тех или иных стран на продукты.



Минимальная зарплата: соцстандарты и "конверты"

Оказалось, что несмотря на то, что по сравнению с другими странами минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января 2020 года достаточно существенно (+13,2% до 4723 грн.), это не стало гарантией "богатой жизни". Например, в Нигерии минималка выросла вообще на две трети, но так и осталась одной из самых низких зарплат в мире – 74 доллара.



В то же время в Испании минимальная зарплата составляет 1163 доллара, в США – 1119 долларов, а ведь в этом году соцстандарты в этих странах не выросли ни на цент.

Здесь стоит отметить, что в своем исследовании аналитики Picodi отталкивались от "чистых денег". Эксперты пояснили, что налоговая нагрузка в разных странах существенно различается: например, в то время как на Филиппинах и в Гонконге минимальная зарплата не облагается налогом, в Румынии налог на нее достигает 40%. Поэтому в исследовании фигурируют суммы, которые работающий на минималке реально получает на руки.

"В Украине минимальная зарплата всегда была занижена, но у нас это не так критично, как, например, в Беларуси, где у всех, в основном, "белые зарплаты", – рассуждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – В Украине же большая часть зарплаты в "конверте", и зачастую официально платят только ту самую минималку. Поэтому смотреть на уровень минимальной зарплаты в Украине бессмысленно – на такие деньги живет гораздо меньше людей, чем показывает статистика. Что касается расходов украинцев, то, действительно, на еду уходит около 40%. В немалой степени это объясняется тем, что у нас дешевая бытовая техника и доступная сфера услуг. В той же Польше сфера услуг намного дороже, чем в Украине, поэтому там расходы на продукты и сферу услуг в процентах совпадают".

Минимальная зарплата и расходы на еду

В ходе исследования аналитики выяснили, какую долю минималки жители разных стран тратят на питание. Для этого они создали общую для всех участников исследования продовольственную корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи, и сопоставили цены на эти продукты с минимальной зарплатой.

Оказалось, что в Украине стоимость продовольственной корзины с набором базовых продуктов составила 1599 грн., или 42,1% полученных на руки денег.

"Согласно украинской статистике, на еду у нас уходит в среднем 46-50% расходов, с алкоголем – еще больше, – напомнил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – В данном исследовании цифры меньше, и это объясняется тем, что для анализа был взят другой, более простой набор продуктов, который есть во всех странах".

Существуют универсальные показатели бедности и минимального потребительского уровня, продолжает эксперт. Называться они могут по-разному (у нас – прожиточный минимум), но суть одна: они отражают, сколько нужно денег, чтобы человек смог прожить. Для первых 30-35 стран прожиточный минимум отражает сумму, необходимую не только для физического выживания, но и для культурного развития, но в большинстве стран (как и в данном исследовании) речь идет все же о физическом выживании.

"В Украине люди бедные, но все же от голода никто не умирает, – говорит Дорошенко. – То же самое и пенсии: выплаты мизерные, жить на них невозможно – только существовать, но, тем не менее, люди существуют. Что и отражается результатами исследования: 40% от минималки, то есть порядка 1600 грн., люди тратят на продукты, остальное – на коммуналку, проезд, одежду и другие скромные траты".

В зависимости от страны, методика расчета минимальной зарплаты может отличаться как вследствие разной экономической ситуации и качества жизни, так и представлений о минимальных потребностях населения, разъяснил в беседе с изданием "Комментарии" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Поскольку главная задача правительства – не допустить голода среди своих граждан, в первую очередь денег должно хватать на еду, тогда как остальные расходы имеют второстепенное значение. Важную роль для формирования зарплат, пенсий и социальных выплат играет размер прожиточного минимума, после анализа которого становится понятно, в каком финансовом положении находится страна".

В Украине для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 2102 грн. По замыслу правительства, говорит Сергей Родлер, их должно хватать, в основном, на еду, периодическое обновление гардероба: норма позволяет менять зимнюю одежду раз в три года, а демисезонную раз в 5 лет. Вот и получается, что если соотнести минимальную заработную плату в 4723грн. с размером суммы, которая необходима, чтобы дожить до конца следующего месяца (на деле она, конечно же, намного больше), то и получится порядка 40% на еду.

"Понятно, что чем большую долю занимают расходы на питание, тем меньше остается возможностей для "счастливой жизни", – продолжает эксперт. – Во Франции помимо большего разнообразия продуктовой корзины в размер прожиточного минимума включены походы в ресторан, в Германии – пиво, в Великобритании – игра в гольф. К сожалению, просто установить минимальную зарплату на желаемом уровне невозможно: для этого требуются подходящие экономические условия в стране и бизнес, имеющий возможность увеличить зарплаты без значительного ущерба для своей деятельности".

Итак, говоря в общем, чем меньше денег уходит на еду, тем больше средств остается на медицину, отдых, развлечения, путешествия и т.д. Если следовать этой логике, то лучше всего из исследуемых стран живут жители Австралии, проедающие лишь 7% минималки. Далее следуют Великобритания (7,3%), Ирландия (7,3%), Нидерланды (8,6%) и Саудовская Аравия (9%).

Менее десятой доли минималки тратят на еду жители Испании, Германии и Люксембурга.

У американцев уходит на питание 14,1% минимального дохода, у эстонцев – 14,6%, у поляков – 15,5%.

Украина в данном рейтинге заняла 40-е место. Позади нас расположились Азербайджан, жители которого проедают 43,3% минимальной зарплаты, Беларусь (43,9%), РФ (44,8%). Жители Молдовы проедают более половины, Казахстана и Армении – около 60%.

Минимальная зарплата: у дивительный Узбекистан

Самые неожиданные результаты в ходе исследования продемонстрировали две страны: Нигерия и Узбекистан. Стоимость минимального набора продуктов в Нигерии оказалась выше минимальной зарплаты в 1,2 раза, а в Узбекистане – в 2,5 раза!

Возникает закономерный вопрос: как в таких условиях жителям этих стран вообще удается выживать?

По мнению эксперта института GROWFORD Алексея Куща, все дело в различных подходах. Так, в нашей стране минималка уже несколько лет используется в качестве инструмента детенизации зарплат и фискального давления на бизнес. А в таких странах как Узбекистан минимальная зарплата является рудиментом: определяется она формально и совершенно не соответствует базовым социальным стандартам.

По мнению Сергея Родлера, столь печальная ситуация в Узбекистане сложилась из-за крайне слабой экономики и слабой социальной политики со стороны правительства, которое лишь недавно начало проявлять интерес к этой стороне жизни своих граждан: понятие минимального размера оплаты труда было введено в середине 2019 года.

О том, что ситуация в Узбекистане довольно специфическая, говорит и Александр Охрименко.

"Да, зарплаты в Узбекистане невысокие, но и налоги низкие, да и экономика очень клановая. Если человек работает в своем клане, у него всегда есть особые доплаты и льготы. Но в целом доходы простых людей низкие, поэтому многие уезжают за границу на заработки".

Алексей Дорошенко считает, что, судя по цифрам, власти Узбекистана мало задаются вопросом, сколько денег нужно человеку, чтобы выжить, поскольку государство выполнять свои социальные функции не собирается.

"В целом есть такая закономерность: чем богаче страна, тем более гуманистически она относится к людям вне зависимости от их достижений, – резюмировал эксперт. – Украина находится посередине этой "пирамиды" – социальные функции у нашего государства есть, но они недовыполняются".

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