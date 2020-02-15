Азарт под контролем: мировой опыт игорного бизнеса и его украинские перспективы

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Азарт – естественное человеческое чувство и нет ничего удивительного в том, что азартные игры издавна были популярным способом времяпровождения у многих людей. Упоминания о местах, в которых собирались игроки специально, чтобы попытать удачу, встречаются еще до нашей эры. Впрочем, каких-то специально отведенных для этого помещений обычно не существовало и игры происходили, где придется. В древнем Риме, например, для этого использовали бани.
Первым казино в Европе считается Ридотто, начавшее работу в Венеции в 1638 году и созданное как элитарный клуб – благодаря строгому дресс-коду и высоким ставкам его посетителями были исключительно аристократы и состоятельные люди.
В том же XVII веке индустрия азартных игр зародилась и в других странах Европы. К примеру, во Франции появилось первое казино, а вместе с ним и хорошо известная сегодня игра в рулетку. Тогдашний первый министр короля Франции Людовика XIV, Джулио Мазарини поддерживал развитие азарта с целью сбора дополнительных налогов в казну.
XIX век стал временем расцвета индустрии азартных игр в мире, правда, в Европе к тому времени многие казино были закрыты. Популярность приобрели модные среди аристократии курорты в Монте-Карло, на территории Монако, которое получило неофициальный статус европейской столицы азарта. Также XIX век стал эпохой своего рода "демократизации" азартных игр – казино перестало быть местом, в которое вхожи сугубо аристократы и открыло свои двери для других социальных слоев. Ярче всего эта тенденция проявлялась в США, впрочем, уже в конце столетия азартные игры за океаном были запрещены, за исключением отдельных штатов.
За все время своего существования индустрия азарта подвергалась постоянной критике, прежде всего, по причинам морали. Противники казино считали, что играть на деньги – грех, который влечет за собой рост преступности и прочие неприятности.
По этой причине в своем отношении к азартным играм правительства обычно выбирали один из двух вариантов действия:
– полностью запретить казино, объявив их вне закона;
– легализовать и поставить под государственный контроль.
Надо сказать, что многие страны мира предпочли путь легализации азартных игр, очевидно, руководствуясь соображениями, что никакой запрет не удержит от игры тех желающего испытать удачу. В этом случае справедливо полагалось, что контроль государства сможет сделать этот бизнес более цивилизованным и обеспечит государству солидные налоговые отчисления.
Но даже легализованные азартные игры в разных странах могут отличаться по своей сути.
К примеру, при вполне легальном игровом бизнесе в Германии, онлайн-казино в этой стране находятся под полным запретом, а в Великобритании игорный бизнес и вовсе полностью государственный.
Под жестким госконтролем легальный азартный бизнес находится и в соседствующих с Украиной странах. Так, в Польшей азартные игры полностью разрешены, но находятся под жестким контролем властей путем законодательных ограничений. В отличии от Германии, здесь функционируют онлайн-казино, но из-за законодательных ограничений их в стране насчитывается всего четыре. Также в Польше запрещена любая реклама азартных игр.
В Беларуси азартный бизнес полностью легален с начала 90-х годов и сосредоточен в основном в Минске. Однако если до 2009 года этот рынок был во многом "дикий", то с установлением жестких правил игры на законодательном уровне, индустрия оказалась под госконтролем, что спровоцировало снижение числа игорных заведений.
Свои уникальные модели развития игорного бизнеса построены в Турции и уже упомянутом княжестве Монако – в обеих странах при формальной легальности азартных игр, делать свои ставки могут только туристы, а потому в Турции казино существуют только при 5-звездочных гостиницах.
Самой популярной схемой легализации игорного бизнеса в большинстве стран мира остается отведение специальных территорий – "игровых зон", под размещение казино и прочих объектов игровой индустрии, что облегчает контроль.
По этой схеме давно действует азартный бизнес в США, где легальный рынок азартных игр разрешен на территории отдельных штатов, наиболее известными из которых остаются Невада с его Лас-Вегасом и штат Флорида. К 2023 году эксперты предрекают легализацию азартных игр еще в 22 штатах.
В Китае игорный бизнес находится под запретом за исключением двух мест – Гонконга и Макао, имеющих специальный статус в рамках КНР, который предполагает и разрешения на азартные игры. Причем Макао является одним из мировых центров игорного бизнеса.
Аналогичные положения существует в Южной Корее, в которой созданы локальные игорные зоны для функционирования казино.
С 2009 года игорный бизнес частично находится под запретом в РФ, где казино легальны лишь в четырех отдельных игорных зонах, расположенных в Калиниградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.
Украине же предстоит пройти весь путь индустрии азартных игр – от их запрета до легализации, благо, схема последней уже определена.
До лета 2009 года игорный бизнес в Украине был процветающей отраслью легальной экономики, насчитывавшей порядка 10 тысяч заведений и около 200 тысяч рабочих мест. Все изменилось с пожаром в зале игровых автоматов в Днепропетровской области, в ходе которого погибли девять человек. Тогда Верховная Рада поддержала инициативу правительства Юлии Тимошенко по запрету игорного бизнеса в стране, официально разрешенными остались лишь лотереи, а в 2011 году под запрет попали и онлайн-казино.
Тем не менее несмотря на строжайшее наказание, установленное в Уголовном кодексе Украины в 2010 году (штраф до 850 тысяч гривен для ранее задерживаемых за занятие игорным бизнесом и до 680 тысяч для задержанных впервые), все последующие 10 лет игорный бизнес вполне процветал в подполье, обзаведясь примерно 25 тысячами заведений. Объясняли это покровительством представителей власти – от рядовых сотрудников правоохранительных органов до экс-главы Администрации президента времен Петра Порошенко – Бориса Ложкина, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-Генерального прокурора Юрия Луценко.
Впрочем, с 2013 года в Украине регулярно возникал вопрос о легализации казино, подаваемый то Министерством финансов, то Арсеном Аваковым, то народными депутатами. Главным аргументом обычно становились деньги – дополнительные налоговые поступления в бюджет от отрасли в разное время оценивались в сумму от 5 млрд грн. до 300 млн дол. США.
Однако всерьез реализовывать данную инициативу начали лишь при новом президенте Владимире Зеленским, который потребовал от Кабмина разработать и подать законопроект о легализации игорного бизнеса еще до 1 октября 2019 года, а легализовать – до 1 декабря. На деле же до конца года удалось только разработать законопроект и провести масштабную "облаву" на теневой игорный бизнес. Голосование же за поданный законопроект №2285-д о легализации нардепы 19 декабря провалили.
К середине января в Верховной Раде оказались зарегистрированы 12 законопроектов, касавшихся легализации игорного бизнеса, но основным стал №2285-д, который нардепы со второй попытки приняли в первом чтении 16 января.
Новый законопроект разрешает осуществление всего перечня видов азартных игр – от собственно казино и игровых автоматов до букмекерских контор, однако предполагает жесткие требования к участникам рынка, лицензированию и условиям занятия бизнесом, в частности:
– организатором азартных игр может стать юридическое лицо с уставным капиталом не менее 30 млн грн.;
– открытие казино разрешено исключительно в гостиницах категории "5 звезд", а залов игровых автоматов и букмекерских контор от "3 звезд";
– стоимость лицензии зависит от места размещения объекта игорного бизнеса, к примеру, в Киеве лицензия на устройство казино на 5 лет в зависимости от числа номеров в гостинице обойдется от 60 до 120 тысяч минимальных заработных плат, что на данный момент эквивалентно 283,38 млн грн. или 566,76 млн грн.; в городах поменьше эта сумма составит от 30 до 60 тыс. минимальных зарплат (141,69-283,38 млн грн.). Помимо этого, ежегодная плата за 1 стол с рулеткой составляет от 175 до 350 минимальных зарплат (826 525-1 653 050 грн):
Кроме того, согласно проекту закона, онлайн-казино обойдется в 12 500 минимальных заработных плат за 5 лет, онлайн-покер – 2500 минимальных заработных плат. А салон игровых автоматов обойдется в 750 минимальных зарплат, не считая разовой платы за право получения лицензии, определяемой в ходе электронного аукциона. Общее же число игровых автоматов для Украины планируется ограничить 40 000 единиц.
Наконец, лицензия на букмекерскую деятельность оценивается в 120 тысяч минимальных заработных плат и еще 80 минимальных заработных плат придется выложить за букмекерские пункты.
Законопроектом №2285-д устанавливается минимальный возраст для будущих посетителей игорных заведений – 21 год, в случае нарушения этого правила или допуска к игре игромана, реестр которых также планируется создать, лицензия может быть аннулирована. Парламентарии также хотят установить жесткие требования к рекламе азартных игр, предусмотреть административную и уголовную ответственность за участие и организацию незаконных азартных игр – от 51 до 8500 гривен штрафа за участие до 5-12 лет лишения свободы за организацию, а сотрудник правоохранительных органов, по замыслу авторов законопроекта, должен получать от 7 до 10 лет тюрьмы за "бездействие в отношении незаконных азартных игр".
Судя по положениям законопроекта, больше всего идей почерпнули из опыта Турции и США с их Лас-Вегасом. Собственно, еще в августе, в ходе проходившего в Стамбуле бизнес-форума, президент Владимир Зеленский заявил о легализации игорного бизнеса посредством развития туристического бизнеса на Черном море и разрешения работы казино в 5-звездочных отелях. Эксперты тогда засомневались в эффективности подобного требования, поскольку отелей категории "5 звезд" в Украине было не более десятка и, судя по всему, нардепы учли критику, расширив число потенциальных площадок для бизнеса за счет 3- и 4-звездочных гостиниц.
Совокупно авторы законопроекта надеются получить за счет легализации игорного бизнеса не менее 10 млрд грн. прямых доходов госбюджета.
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