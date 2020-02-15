Азарт под контролем: мировой опыт игорного бизнеса и его украинские перспективы

История игорного бизнеса

Азарт – естественное человеческое чувство и нет ничего удивительного в том, что азартные игры издавна были популярным способом времяпровождения у многих людей. Упоминания о местах, в которых собирались игроки специально, чтобы попытать удачу, встречаются еще до нашей эры. Впрочем, каких-то специально отведенных для этого помещений обычно не существовало и игры происходили, где придется. В древнем Риме, например, для этого использовали бани.

Первым казино в Европе считается Ридотто, начавшее работу в Венеции в 1638 году и созданное как элитарный клуб – благодаря строгому дресс-коду и высоким ставкам его посетителями были исключительно аристократы и состоятельные люди.

В том же XVII веке индустрия азартных игр зародилась и в других странах Европы. К примеру, во Франции появилось первое казино, а вместе с ним и хорошо известная сегодня игра в рулетку. Тогдашний первый министр короля Франции Людовика XIV, Джулио Мазарини поддерживал развитие азарта с целью сбора дополнительных налогов в казну.

XIX век стал временем расцвета индустрии азартных игр в мире, правда, в Европе к тому времени многие казино были закрыты. Популярность приобрели модные среди аристократии курорты в Монте-Карло, на территории Монако, которое получило неофициальный статус европейской столицы азарта. Также XIX век стал эпохой своего рода "демократизации" азартных игр – казино перестало быть местом, в которое вхожи сугубо аристократы и открыло свои двери для других социальных слоев. Ярче всего эта тенденция проявлялась в США, впрочем, уже в конце столетия азартные игры за океаном были запрещены, за исключением отдельных штатов.

Игорный бизнес сегодня: запрещать нельзя разрешать

За все время своего существования индустрия азарта подвергалась постоянной критике, прежде всего, по причинам морали. Противники казино считали, что играть на деньги – грех, который влечет за собой рост преступности и прочие неприятности.

По этой причине в своем отношении к азартным играм правительства обычно выбирали один из двух вариантов действия:

– полностью запретить казино, объявив их вне закона;

– легализовать и поставить под государственный контроль.

Надо сказать, что многие страны мира предпочли путь легализации азартных игр, очевидно, руководствуясь соображениями, что никакой запрет не удержит от игры тех желающего испытать удачу. В этом случае справедливо полагалось, что контроль государства сможет сделать этот бизнес более цивилизованным и обеспечит государству солидные налоговые отчисления.

Но даже легализованные азартные игры в разных странах могут отличаться по своей сути.

К примеру, при вполне легальном игровом бизнесе в Германии, онлайн-казино в этой стране находятся под полным запретом, а в Великобритании игорный бизнес и вовсе полностью государственный.

Под жестким госконтролем легальный азартный бизнес находится и в соседствующих с Украиной странах. Так, в Польшей азартные игры полностью разрешены, но находятся под жестким контролем властей путем законодательных ограничений. В отличии от Германии, здесь функционируют онлайн-казино, но из-за законодательных ограничений их в стране насчитывается всего четыре. Также в Польше запрещена любая реклама азартных игр.

В Беларуси азартный бизнес полностью легален с начала 90-х годов и сосредоточен в основном в Минске. Однако если до 2009 года этот рынок был во многом "дикий", то с установлением жестких правил игры на законодательном уровне, индустрия оказалась под госконтролем, что спровоцировало снижение числа игорных заведений.

Свои уникальные модели развития игорного бизнеса построены в Турции и уже упомянутом княжестве Монако – в обеих странах при формальной легальности азартных игр, делать свои ставки могут только туристы, а потому в Турции казино существуют только при 5-звездочных гостиницах.

Самой популярной схемой легализации игорного бизнеса в большинстве стран мира остается отведение специальных территорий – "игровых зон", под размещение казино и прочих объектов игровой индустрии, что облегчает контроль.

По этой схеме давно действует азартный бизнес в США, где легальный рынок азартных игр разрешен на территории отдельных штатов, наиболее известными из которых остаются Невада с его Лас-Вегасом и штат Флорида. К 2023 году эксперты предрекают легализацию азартных игр еще в 22 штатах.

В Китае игорный бизнес находится под запретом за исключением двух мест – Гонконга и Макао, имеющих специальный статус в рамках КНР, который предполагает и разрешения на азартные игры. Причем Макао является одним из мировых центров игорного бизнеса.

Аналогичные положения существует в Южной Корее, в которой созданы локальные игорные зоны для функционирования казино.

С 2009 года игорный бизнес частично находится под запретом в РФ, где казино легальны лишь в четырех отдельных игорных зонах, расположенных в Калиниградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Украине же предстоит пройти весь путь индустрии азартных игр – от их запрета до легализации, благо, схема последней уже определена.

Украинский путь игорного бизнеса: от запрета до легализации

До лета 2009 года игорный бизнес в Украине был процветающей отраслью легальной экономики, насчитывавшей порядка 10 тысяч заведений и около 200 тысяч рабочих мест. Все изменилось с пожаром в зале игровых автоматов в Днепропетровской области, в ходе которого погибли девять человек. Тогда Верховная Рада поддержала инициативу правительства Юлии Тимошенко по запрету игорного бизнеса в стране, официально разрешенными остались лишь лотереи, а в 2011 году под запрет попали и онлайн-казино.

Тем не менее несмотря на строжайшее наказание, установленное в Уголовном кодексе Украины в 2010 году (штраф до 850 тысяч гривен для ранее задерживаемых за занятие игорным бизнесом и до 680 тысяч для задержанных впервые), все последующие 10 лет игорный бизнес вполне процветал в подполье, обзаведясь примерно 25 тысячами заведений. Объясняли это покровительством представителей власти – от рядовых сотрудников правоохранительных органов до экс-главы Администрации президента времен Петра Порошенко – Бориса Ложкина, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-Генерального прокурора Юрия Луценко.

Впрочем, с 2013 года в Украине регулярно возникал вопрос о легализации казино, подаваемый то Министерством финансов, то Арсеном Аваковым, то народными депутатами. Главным аргументом обычно становились деньги – дополнительные налоговые поступления в бюджет от отрасли в разное время оценивались в сумму от 5 млрд грн. до 300 млн дол. США.

Однако всерьез реализовывать данную инициативу начали лишь при новом президенте Владимире Зеленским, который потребовал от Кабмина разработать и подать законопроект о легализации игорного бизнеса еще до 1 октября 2019 года, а легализовать – до 1 декабря. На деле же до конца года удалось только разработать законопроект и провести масштабную "облаву" на теневой игорный бизнес. Голосование же за поданный законопроект №2285-д о легализации нардепы 19 декабря провалили.

Легализация по-украински: жесткие правила игры

К середине января в Верховной Раде оказались зарегистрированы 12 законопроектов, касавшихся легализации игорного бизнеса, но основным стал №2285-д, который нардепы со второй попытки приняли в первом чтении 16 января.

Новый законопроект разрешает осуществление всего перечня видов азартных игр – от собственно казино и игровых автоматов до букмекерских контор, однако предполагает жесткие требования к участникам рынка, лицензированию и условиям занятия бизнесом, в частности:

– организатором азартных игр может стать юридическое лицо с уставным капиталом не менее 30 млн грн.;

– открытие казино разрешено исключительно в гостиницах категории "5 звезд", а залов игровых автоматов и букмекерских контор от "3 звезд";

– стоимость лицензии зависит от места размещения объекта игорного бизнеса, к примеру, в Киеве лицензия на устройство казино на 5 лет в зависимости от числа номеров в гостинице обойдется от 60 до 120 тысяч минимальных заработных плат, что на данный момент эквивалентно 283,38 млн грн. или 566,76 млн грн.; в городах поменьше эта сумма составит от 30 до 60 тыс. минимальных зарплат (141,69-283,38 млн грн.). Помимо этого, ежегодная плата за 1 стол с рулеткой составляет от 175 до 350 минимальных зарплат (826 525-1 653 050 грн):

Кроме того, согласно проекту закона, онлайн-казино обойдется в 12 500 минимальных заработных плат за 5 лет, онлайн-покер – 2500 минимальных заработных плат. А салон игровых автоматов обойдется в 750 минимальных зарплат, не считая разовой платы за право получения лицензии, определяемой в ходе электронного аукциона. Общее же число игровых автоматов для Украины планируется ограничить 40 000 единиц.

Наконец, лицензия на букмекерскую деятельность оценивается в 120 тысяч минимальных заработных плат и еще 80 минимальных заработных плат придется выложить за букмекерские пункты.

Законопроектом №2285-д устанавливается минимальный возраст для будущих посетителей игорных заведений – 21 год, в случае нарушения этого правила или допуска к игре игромана, реестр которых также планируется создать, лицензия может быть аннулирована. Парламентарии также хотят установить жесткие требования к рекламе азартных игр, предусмотреть административную и уголовную ответственность за участие и организацию незаконных азартных игр – от 51 до 8500 гривен штрафа за участие до 5-12 лет лишения свободы за организацию, а сотрудник правоохранительных органов, по замыслу авторов законопроекта, должен получать от 7 до 10 лет тюрьмы за "бездействие в отношении незаконных азартных игр".

Судя по положениям законопроекта, больше всего идей почерпнули из опыта Турции и США с их Лас-Вегасом. Собственно, еще в августе, в ходе проходившего в Стамбуле бизнес-форума, президент Владимир Зеленский заявил о легализации игорного бизнеса посредством развития туристического бизнеса на Черном море и разрешения работы казино в 5-звездочных отелях. Эксперты тогда засомневались в эффективности подобного требования, поскольку отелей категории "5 звезд" в Украине было не более десятка и, судя по всему, нардепы учли критику, расширив число потенциальных площадок для бизнеса за счет 3- и 4-звездочных гостиниц.

Совокупно авторы законопроекта надеются получить за счет легализации игорного бизнеса не менее 10 млрд грн. прямых доходов госбюджета.

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