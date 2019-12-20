Думай...те: Зеленский сказал что знает, кто стоит за отказом легализировать игорный бизнес

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто несет ответственность за провал голосования за законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?", - спросил глава государства в своем Facebook.



Президент подчеркнул, что с сегодняшнего дня закрываются все игорные заведения.

Отметим, за законопроект проголосовали 213 депутатов, из них 200 — нардепы фракции "Слуга народа". Еще 14 "слуг" воздержались и 15 — не голосовали. Для принятия законопроекта необходимо 226 голосов.

Как сообщал сайт "Комментарии", Верховная Рада Украины не поддержала за основу законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправила документ на доработку.

Кабинет министров Украины развернул проверку всех компаний, которые позиционируют себя как государственные лотереи, хотя на самом деле ведут незаконный игорный бизнес.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция прекратит деятельность игорных заведений в соответствии с постановлением Кабинета министров 20 декабря.