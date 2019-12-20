Аваков приказал полиции закрыть игорные заведения

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция прекратит деятельность игорных заведений в соответствии с постановлением Кабинета министров сегодня, 20 декабря.



Аваков отметил, что Кабинет министров отменил некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 о запрете игорного бизнеса в Украине.



"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков.



По словам министра, с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают работу.



"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - подчеркнул Аваков.



Министр добавил, что деятельность игорных заведений должна регулироваться законом, которое в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады.



Глава Национальной полиции Игорь Клименко, со своей стороны, добавил, что полиция готова к выполнению приказа.

Как сообщал сайт "Комментарии", Верховная Рада Украины не поддержала за основу законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправила документ на доработку.

Кабинет министров Украины развернул проверку всех компаний, которые позиционируют себя как государственные лотереи, хотя на самом деле ведут незаконный игорный бизнес.

