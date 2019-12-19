Нардепы решили отправить на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса

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Верховная Рада Украины не поддержала за основу законопроект
№2285-д о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что нардепы 243 голосами "за" приняли решение
отправить его на доработку. В то же время, 213 депутатов проголосовали за принятие
закона в первом чтении.
Ранее мы писали, что эксперты для издания "Комментарии" оценили
шансы на принятие этого документа, а также рассказали о сильных и слабых
сторонах легализации этого вида развлечений.
Кроме того, стало известно, сколько украинцев
поддерживают легализацию азартных игр. Вообще не поддерживают идею
узаконить игорный бизнес в Украине 56% украинцев, еще 19% - допускают
легализацию азартных игр, но при одном условии – для игровой деятельности
необходимо отвести отдельные места. Некоторые игры опрашиваемые готовы
разрешить отдельно. Например, половина людей не против узаконивания лотерей,
22% - букмекерских ставок, а 19% - казино. Однако есть и 37% людей, которые
категорически против всех игр из списка.
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