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Нардепы решили отправить на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса

Нардепы не приняли проект закона за основу

сегодня, 17:32
Автор:

• Татьяна Веремеева

Верховная Рада Украины не поддержала за основу законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что нардепы 243 голосами "за" приняли решение отправить его на доработку. В то же время, 213 депутатов проголосовали за принятие закона в первом чтении. 

Ранее мы писали, что эксперты для издания "Комментарии" оценили шансы на принятие этого документа, а также рассказали о сильных и слабых сторонах легализации этого вида развлечений.

Кроме того, стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр. Вообще не поддерживают идею узаконить игорный бизнес в Украине 56% украинцев, еще 19% - допускают легализацию азартных игр, но при одном условии – для игровой деятельности необходимо отвести отдельные места. Некоторые игры опрашиваемые готовы разрешить отдельно. Например, половина людей не против узаконивания лотерей, 22% - букмекерских ставок, а 19% - казино. Однако есть и 37% людей, которые категорически против всех игр из списка.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-otpravila-dorabotku-zakon-legalizatsii-1576767351.html
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